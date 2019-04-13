好像到了日本！台南巷弄日式小店　咖哩配蛋包飯超邪惡

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..





文、圖／愛比妞

收藏在口袋名單中的日曜日オムライス，終於來插旗了！先是被他的門面所吸引，好像一秒到日本的錯覺。有點個性，有點日本味。是不是也有點好奇裡面販售怎樣的餐點呢？





成大美食日曜日オムライス（omu raisu），英文原語為Omlete rice就是蛋包飯的意思。店址位於成大校區熱鬧的育樂街巷弄裡，台南大遠百旁巷子進入比較好找，不論是開車或是騎車前往的朋友，都建議在外面找好停車位再走進來。





蛋炙燒豚汁＄200

上面有搭配洋蔥、豆芽菜、蘿蔔絲，醬汁帶動鹹甜，還有七味粉辣度，蛋包飯感覺比較像多了蛋的井飯，這道跟一般所想像的蛋包飯不太一樣。搭配一些海苔粉，還有美乃滋增加一些鹹甜柔滑，肉有肥有瘦，還挺特別的。



▲一旁還會附上小菜及湯品。

桑Day咖哩＄200





咖哩看起還好好吃！一旁也是蛋包飯呦～桑Day咖哩有起司香，有點番茄酸香，味道有點像是紅酒燉牛肉的感覺，飯軟硬適中搭配蛋香起司香，風味不錯。不是走濃稠醬汁的感覺，裡面有馬鈴薯紅蘿蔔都燉透心。





咔咔雞軟骨＄90

這個我喜歡，有雞軟骨咔咔的口感，鹹香滋味很有嚼勁，好適合當下酒菜啊！







▲台南日曜日オムライス菜單MENU

選好餐點後，直接向店員點餐即可，餐點採現點現做，人多時需要等待。那天去的時候剛好是假日，就等了一段時間，回去上班都遲到了。建議還是放假的時候悠閒的用餐，才不會消化不良。











▲成大日曜日オムライス店內環境

店內座位有14席，木質風格帶點日式的裝潢路線，人多時建議提前詢問是否可先訂位。周五還有開放宵夜場預約呦～喜歡吃蛋包飯、咖哩飯的朋友，可以去試試。









日曜日オムライス



地址：台南市東區育樂街158巷24號

電話：0932─098─423

營業時間：週一～週日 週二公休（每月再不定休一次）

Am11：30～Pm14：00

Pm17：30～Pm20：30

週五宵夜場時段Pm21：00～Am00：00（採預約人數夠才開放）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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