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Dazzling與義美小泡芙首度聯名　絕美巧克力泡芙塔4/15開賣

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▲Dazzling與義美小泡芙首度聯名　絕美巧克力泡芙塔4/15開賣。（圖／Dazzling提供)
▲Dazzling與義美小泡芙首度聯名，絕美巧克力泡芙塔4/15開賣。（圖／Dazzling提供)

旅遊中心／綜合報導

繼首波推出獨具特色的吐司法點「莓好食光」及「烏克栗栗」後，Dazzling Cafe再推十週年聯名企劃，攜手國民零食義美小泡芙打造第二彈「絕美巧克力泡芙塔」，將熱銷的巧克力口味及隱藏版檸檬口味融入吐司法點中，每口都吃得到酥脆吐司磚及滿滿內餡的義美小泡芙，4月15日起於北部店點限定開賣。

聯名甜點以法式泡芙塔聖多諾黑為概念發想，打造檸檬、巧克力兩款蜜糖吐司泡芙塔，「芙氣」將底層千層酥皮改以圓形吐司磚呈現，中層擺上義美巧克力小泡芙，泡芙頂上脆片以比利時調溫巧克力製成，泡芙塔內層夾入70%苦甜巧克力甘納許並拌入焦糖可可果仁糖於其中，塔頂香緹以法國布列塔尼產牛乳製成。

▲Dazzling與義美小泡芙首度聯名　絕美巧克力泡芙塔4/15開賣。（圖／Dazzling提供)
▲絕美巧克力泡芙塔4/15開賣，有檸夏與芙氣2種口味，另外有酪梨布丁奶。（圖／Dazzling提供)

「檸夏」運用相同圓形吐司磚，中層擺上義美檸檬小泡芙，泡芙頂上脆片以33%白巧克力製成，內層填入清新酸甜的檸檬內餡，塔頂浪花型香緹撒上半月彎檸檬皮綴飾。「酪梨布丁奶昔」選用進口酪梨、雞蛋布丁及鮮奶調配而成，奶昔鋪滿檸檬小泡芙淋上焦糖醬。

Dazzling x 義美聯名新品將於4月15日-5月31日於台北東區及台北車站兩間店點限定發售。

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