台北異國風咖啡廳　滿嘴花枝漢堡嚐得到Q彈鮮甜海味

點評：早午餐控絕不能錯過阿～～～

文、圖／尼豪

咖啡店一直是很多人的好夥伴，不管是想要跟朋友喝咖啡聊聊天，或者品嘗美食填飽肚子，都是絕佳好選擇，也難怪台北街頭，咖啡店總是少不了。今天來到的這間是不久前才開幕，位在南港的A Demain明天見咖啡，不僅咖啡飲品表現佳，連餐點都可圈可點。特別推薦滿嘴花枝漢堡，一吃保證難忘～

À Demain Cafe位在台北市的南港區重陽路55號，恰好是在重陽路57巷口轉角，外觀看起來充滿濃濃的異國風情。

大片的落地玻璃，搭配白色系的裝潢，使得整間店內給人感覺相當明亮。除了有適合聊天的方桌之外，還有適合一人的吧台座位唷～

À Demain Cafe的廚房採用開放式的設計，一邊來這邊用餐，還可以順便欣賞工作人員正在製作餐點飲品的過程呢！

附上菜單部份給大家參考囉！餐點的部分提供的選擇還不少，沙拉、前菜、主食、披薩都可任選。主食的部分還有漢堡、歐姆蛋、義大利麵，甚至連超搞剛的油封櫻桃鴨腿也不缺席。飲品則是提供咖啡、茶飲以及各種果汁。

除了菜單上的餐點之外，甜點櫃內還有可搭配咖啡茶飲的西式甜點。

結帳的部分可以使用悠遊卡，相當貼心。此外À Demain Cafe店內還有免費的WIFI可使用唷～

點好餐後就等餐點上桌囉！À Demain的開水、餐具、調味料等，都是採自助的方式，也因為這樣，所以這邊不另外加收服務費。

首先上桌的是我點的滿嘴花枝漢堡，除了有漢堡之外，還有搭配現炸脆薯，份量上我覺得算是相當充足。

A Demain許多食材都是自家製作的，像是這些漢堡的醬料，以及麵包等等。特殊比例搭配下，讓每一道餐點都能完美呈現。

老實說一開始吸引我點這個漢堡的原因，是因為覺得滿嘴花枝讓我很好奇。大口咬下後就一目瞭然，原來裡面真的是滿滿花枝。而且有別於市面上吃到的花枝排，大多使用魚漿、粉等等搭配花枝製作，這裡的花枝排使用的是花枝漿，裡面還吃得到整塊的花枝，不僅超鮮甜，口感上也非常Q彈，搭配微酸醬料、生菜，吃起來完全不會覺得膩口。

薯條則是現炸到外皮相當酥脆，吃完漢堡後再吃薯條，飽足度百分百。

接著是朋友點的燻鮭魚嫩蛋，滑嫩的歐式炒蛋，熟度恰到好處！搭配鹹香夠味的燻鮭魚，不用任何醬料，簡單撒上黑胡椒就是絕配，越吃越涮嘴。

生菜沙拉的部分則是搭配油醋醬，酸酸甜甜的醬汁，讓生菜吃來格外清爽。

熱拿鐵，濃郁的咖啡香氣，與絕妙比例的牛奶一同入口後，滑順的口感與迷人的風味，相當值得一嘗。

吃飽喝足，與朋友聊天後準備離開啦！A Demain Cafe還有自家烘焙的麵包，喜歡的話也可以順便帶上囉～

À Demain Cafe



地址： 115台北市南港區重陽路55號

營業時間： 08：00～18：00

電話： 02-26515266