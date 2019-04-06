春季飛濟州島當仙女！全島櫻花大爆棚　特搜4大賞櫻熱點被粉紅包圍

▲春季時，韓國濟州島全島滿是櫻花，更會封路舉行櫻花慶典。

記者賴文萱／韓國濟州島報導、攝影

春天櫻花綻放，不少人喜愛出國賞櫻！在韓國最大的島嶼「濟州島」上，每年約從3月下旬到4月初，櫻花就會陸續開好開滿，路上隨處可見一整排櫻花樹構成的粉色大道，島上更會舉行櫻花慶典，讓花季更加熱鬧有趣。《ETtoday旅遊雲》這次也在濟州島直擊櫻花季盛況，特搜絕佳賞櫻景點，體驗被粉嫩櫻花包圍的夢幻時光。

1.濟州第一櫻花街「典農路」

▲典農路兩旁種滿將近百歲的王櫻花樹，春季時會封路舉行櫻花慶典。

不同於日本櫻花的精緻小巧，濟州島上的櫻花品種特別大朵，被稱為「王櫻」或「大櫻花」，綻放起來也更加壯觀。在濟州市區內的典農路上，道路兩旁全都種滿韓國原生樹齡將近100年的王櫻花樹，春天綻放時，有如櫻花隧道一樣，因此這裡也被稱為濟州第一櫻花街。

▲▼典農路櫻花大爆發，非常適合來趟閨蜜、情侶輕旅行。

每年3月底到4月初，在櫻花盛開之際，這條長約1.2公里的典農路就會封路舉行「櫻花慶典」，這時道路兩側也會掛上紅藍色的燈籠，增添慶典氣氛。2019年的祭典日期落在3月29日至3月31日，在封路時間內，禁止任何車輛進入，旅客可以自由放鬆地穿梭街道上拍下櫻花大爆棚的美照，相當推薦旅客能選在慶典時間來朝聖王櫻絕景。

▲▼晚間時，典農路的櫻花樹還會打上七彩燈光。

在櫻花慶典期間，道路兩旁會充滿各式各樣的攤位，有賣棉花糖、辣炒年糕、咖啡的小吃攤，也有賣花圈、頭飾的小商家，甚至手工藝品、賣衣服的小攤等應有盡有，好吃又好逛。到了晚上，櫻花樹還會打上七彩燈光，呈現出不同於日間的夜櫻風貌。

▲典農路旁有各式各樣的小攤販，韓國人喜歡買棉花糖當拍照道具。

濟州第一櫻花街「典農路」

地址：濟州特別自治道濟州市典農路一帶（제주특별자치도 제주시 전농로）

▲新山公園也是濟州市區內的賞櫻熱點之一。

2.新山公園

▲▼新山公園內種滿一大片櫻花樹，花季時吸引許多人來這踏青。

位在濟州市區內的新山公園，除了是平時濟州島民休閒踏青的地方，花季時也是著名的賞櫻熱點之一。整座公園隨處可見一大片櫻花樹林，在花季時，不少幼兒園、國小生會來這進行戶外教學踏青賞櫻，也有人會選擇在櫻花樹下野餐，非常愜意。在公園拍夠了之外，別忘記要走到公園外圍，這裡還有一處可以拍到小橋與櫻花構成的浪漫秘境地。

▲▼濟州島「麵條文化街」，必嚐特色美食豬肉湯麵。

在公園周邊，還有一條濟州島特有的「麵條文化街」，其中豬肉湯麵則是來到這邊必點的定番。由豬骨熬出的乳白色湯底，搭配豬肉片以及細麵，再依個人喜好加上海苔片等，這成了極具濟州風味的美食之一。

▲新山公園外圍有一處可以拍到小橋與櫻花構成的浪漫秘境地。

新山公園

地址：제주특별자치도제주시일도2동 879

3.三姓穴

▲▼三姓穴裡的古色古香建築，讓櫻花更添古典氣息。

被列為韓國國家指定文化遺址的「三姓穴」，傳說是濟州人的發源地，三神人高、梁、夫就是在此誕生後，原本過著打獵生活，但娶了來自碧浪國的三位公主，就開啟農耕生活，最後成立耽羅（濟州島舊名）王國。

三姓穴就位在新山公園旁，約5~10分鐘就能步行抵達，裡頭同樣也種滿櫻花樹。在古色古香的韓式建築之中，讓櫻花景色也多增添了些古典、氣質的氛圍。

▲三姓穴傳說是濟州人的發源地，需要買門票才能進去參觀。

三姓穴

地址：濟州特別自治道濟州市三姓路22（二徒1洞）

제주특별자치도 제주시 삼성로 22 (이도일동)

門票：成人2500韓元／兒童1000韓元

開放時間：全年無休（09:00~18:00）

4.加時里鹿山路

▲加時里鹿山路櫻花、油菜花雙重美景綻放。

濟州島人笑說，春季來到濟州島，「沒有櫻花，就有油菜花。」但最幸運的就是兩者都恰巧遇上，而這樣的美景，在加時里鹿山路就能看見。長達4~5公里的鹿山路，兩側開滿櫻花樹及油菜花，行經這裡時，可以發現許多韓國人把車停在路邊駐足拍照，又鮮黃、又粉嫩的雙重色彩勾勒出繽紛的景色，難怪會成為韓國的最美麗100條公路之一。

▲▼春季在鹿山路上，可以看見櫻花、油菜花同時盛開景色，成為韓國的最美麗100條公路之一。

加時里鹿山路

地址：濟州特別自治道西歸浦表善面加時里（제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로）

◎遠東航空 每周2班（周一、周五）直飛濟州島

台北(桃園)-濟州 18:40-21:40

濟州-台北(桃園) 22:35-23:25

最新航班資訊及訂票 http://www.fat.com.tw/

◎濟州觀光信息中心

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