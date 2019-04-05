採海芋賞紫藤瀑布、薰衣草秘密花園　連假4處必訪花海　

▲新竹薰衣草森林全新秘密花園。（圖／記者陳涵茵攝）



旅遊中心／綜合報導

連假正值百花盛放的季節，全台各地海芋純情盛放中，新竹的薰衣草森林被紫色浪漫襲擊、山上的紫藤花開如瀑布，美好的四月天趁著天氣好趕快出門賞花拍美照吧！

1.2019年竹子湖海芋季

日期：即日起至4月28日（花期至5月中）

▲陽明山竹子湖海芋季開跑。（圖／記者林敬旻攝）



又到了採海芋的季節，竹子湖海芋季今年主題為「數數海芋」，營造白色系地景，去年爆紅的花鞦韆今年也特別保留下來。連假期間海芋大道苗榜花園前廣場還會舉辦海芋「心創市集」，現場布置海芋攤車，並仿歐洲市集風格，展售北市各區農特產及海芋相關商品。

2.2019年桃園彩色海芋季

時間 : 4月4日至4月21日 09:00-17:00

地點 : 桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

▲2019桃園海芋季連假登場。（圖／2019桃園海芋季提供）



賞白色海芋不再成為台北限定！今年2019桃園彩色海芋季成功種植出白色海芋，以芋見愛情海為主題活動已正式登場，除了超過8萬株彩色海芋及香水百合，還有9米高帆船造景「海洋船情」、佈滿海芋的幸福鐘舞台等，開放民眾免費入場。

3.福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：0800-073999

▲福壽山農場紫藤花盛放中。（圖／取自《福壽山農場》）



福壽山農場一年四季都有美景可賞，春天百花齊放，四月紫藤花開傾瀉成美麗的紫色瀑布，雖然範圍不大，不過景象一樣夢幻。另外在鴛鴦湖畔美麗的高山海芋也開花了，福壽山的海芋是全台海芋最長花期，預估3至5月與9到10月都能賞到花。

▲高山海芋也花開了。（圖／取自《福壽山農場》）



4.新竹薰衣草森林（尖石店）

地址： 31342新竹縣尖石鄉129號

▲紫色薰衣草田。（圖／記者陳涵茵攝）



「溪谷上的秘密花園」是薰衣草森林尖石店在今年3月推出的新秘境，沿著山谷小徑、竹林與繡球花叢，就能踏入山谷裡的秘密花園。整片紫色薰衣草梯田超夢幻，還能眺望一望無際的山川自然美景，純白吊鐘就矗立在紫色花海裡，讓幸福鐘聲迴盪山谷。

▲純白秘密花園。

▲園區內的繡球花也必拍。