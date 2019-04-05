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《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道　老闆創業就決心要「賣出名」

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▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）
▲藍家割包(半肥半瘦)。

記者黃士原／台北報導、攝影

米其林3日公布最新必比登推介24家台北夜市小吃，位於公館的超人氣小吃「藍家割包」首度入選，對於受到米其林青睞，藍家割包老闆藍鳳榮說：「很開心、很興奮，但接下來就要回歸常心。」不過一位在台電上班的老客人聽到藍家割包被米其林指南推薦，直說「唉唷！別再報了，別讓我們老客人排更久的隊。」

藍鳳榮說，店家觀光客本來就很多，但也有一些老客人，像是在台電的人下班就來點個割包、一碗湯當成晚餐。除了內用，更多人是直接買完就走，為了不讓客人等了太久，藍鳳榮用了二位員工來做割包。藍鳳榮透露一天可以賣出2000個，假日可賣出3000個。

▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）
▲藍家割包平均日賣2000個。

藍家割包的割包有肥瘦5種組合，分別是瘦肉、肥肉、半肥半瘦、綜合偏肥及綜合偏肥，客人可以選擇最喜歡的比例。割包裡的靈魂人物─滷肉，藍鳳榮表示，他只用蒜頭、洋蔥及紅蔥頭炒肉，然後再用醬油及米酒滷製2小時左右，沒有什麼秘方，但藍鳳榮堅持不用中藥滷包，要讓客人可以吃到豬肉的自然香味。

▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）
▲割包用的滷肉不用中藥滷包。

▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）
▲除了四神湯，玉米排骨湯也很受歡迎。

為了會開始賣割包？藍鳳榮說，早年沒工作時，在公館開自助餐店（即現在藍家割包店面）的表哥就跟藍鳳榮的媽媽說，「阿姨，你做的割包這麼好吃，你兒子現在也沒工作，我幫你在店面囗喬個位置給他來賣割包」。雖然是表哥提議賣割包，不過決定要做時，藍鳳榮就在心有一個決心要「賣出名」。

而藍家割包從早期小攤販到現在有店面，除了CNN介紹之外，還被米其林指南列入必比登推介名單，藍鳳榮也真的實現他當時的決心。

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號
電話：02 2368 2060

 

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林 米其林必比登 必比登 台北米其林指南

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