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意想不到的滋味！新店酥脆的現桿蛋餅　竟和辣豆瓣如此絕配

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：已入我的新店早餐名單！
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▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

文、圖／食癮，拾影

生活在新店這麼久，竟然是在最近才認識位於中正路上的旭達豆漿店，有著新店最好吃蛋餅的稱號，每日現桿的酥脆蛋餅，成為在地超有人氣的傳統早餐店。

/ Cherry.

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

旭達豆漿店，位於新店中正路上，鄰近與中央路的交界口。巷口的小店面，在早晨時總是聚集了滿滿的機車與人潮，靠近一看，原來大家都是來買早餐的。

老闆埋頭現桿著餅皮、下鍋、發出滋滋作響的誘人聲音，打上蛋、再經過一會兒鐵板的熱鍋油煎，終於酥脆金黃的蛋餅被捲起、上桌，撲鼻而來的香氣，充滿在整間旭達豆漿店裡，正是一個蛋餅喚起的早晨。

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

▲招牌蛋餅＄35元、飯糰＄30元、肉包＄12元、豆漿紅茶＄15元

除了招牌蛋餅，其實店裡還有許多傳統早餐店會有的早點，飯糰、蘿蔔糕與包子也是常客們的必點名單，配上一杯古早味的豆漿紅茶是最合適的。

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

才發現原來蛋餅搭上豆瓣醬是如此對味，脆脆的餅皮伴著濃稠醬汁，每一口都是特別滿足的。旭達豆漿店的蛋餅與一般蛋餅不太相似，餅皮較為扎實，而表層卻炸得酥脆，一口咬下是外脆內實，再與蔥蛋一同送入口中，夾帶著麵皮、蛋黃與青蔥的香氣，不知不覺就吃光一盤了！

▲▼旭達豆漿店。（圖／食癮拾影提供）

古早味飯糰口味相比之下到是清淡一些，若是菜脯能再多或許會讓味道更好，而整體口感偏乾，比較起來，我們更加喜愛靠近碧潭的大台北豆漿店的飯糰。不過旭達豆漿店的蛋餅著實讓人驚喜，收藏進早餐店名單，下次早起肚子餓時，再來吃一份美味的蛋餅吧！

旭達豆漿店

地址：新北市新店區中正路438號
營業時間：05：00～11：00（週六/日 營業至11：30、每週一店休）
電話：02－22194713

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 旭達豆漿店 食癮拾影 達人美食 美食情報 新北市美食 新店美食 早餐

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