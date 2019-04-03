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《必比登推介》寧夏夜市銅板價雞肉飯　滷豆腐口感超綿密！

點評：看了好餓啊
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▲必比登推介，寧夏夜市方家雞肉飯。（圖／Susan的食旅札記提供）

▲粒粒分明的白飯配上鮮嫩雞絲，收服許多饕客味蕾。（圖／Susan的食旅札記授權提供，下同，請勿任意使用）

旅遊中心／綜合報導

米其林3日公布必比登推介之夜市小吃，今（2019）年增加到24家，有15家新入榜，其中一家就是位在寧夏夜市的方家雞肉飯，小小攤位用銅板價征服饕客的味蕾。

▲必比登推介，寧夏夜市方家雞肉飯。（圖／Susan的食旅札記提供）

▲位在寧夏夜市的方家雞肉飯，東西都是銅板價。

位於寧夏夜市中段的方家雞肉飯，以「雞肉飯的香味讓人無法抗拒，加上淋醬的魯豆腐口感綿密無比。」上榜，且招牌的雞肉飯與滷肉飯只要30塊銅板價，加上小菜與熱湯，一百塊就可以飽餐一頓。

▲必比登推介，寧夏夜市方家雞肉飯。（圖／Susan的食旅札記提供）

▲白飯粒粒分明．淋上醬汁香氣四溢。

用鐵碗盛裝的雞肉飯，白飯粒粒分明淋上香氣四溢的肉汁和店家的特調醬汁，放上雞肉絲和油蔥，這樣一碗雞肉飯在台北也只要30塊，醬汁的口感偏甜，加上油蔥的提味吃起來超滿足。

▲必比登推介，寧夏夜市方家雞肉飯。（圖／Susan的食旅札記提供）

▲許多人吃雞肉飯必搭的黃瓜也是自由取用。

除了飯之外，網友還很推薦古早味的滷豆腐，超柔嫩的豆腐一夾就碎，搭配上鹹中帶甜的油膏，也是店家的招牌菜之一。

如果還沒吃飽，還可以加點個蔥蛋、青菜或湯。有飯有菜，加上個蛋跟湯，吃飽只要百餘元，可以算是小資族的好選擇。

▲必比登推介，寧夏夜市方家雞肉飯。（圖／Susan的食旅札記提供）

▲吃不飽還可以點青菜。

方家雞肉飯

地址：台北市大同區寧夏夜市60號攤位

關鍵字： 寧夏夜市 台北市美食 方家雞肉飯 必比登推介 台北米其林指南 2019台北米其林 Susan的食旅札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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