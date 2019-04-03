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《必比登推介》無名人氣燒餅攤車　甜酥餅12元出爐就秒殺！

點評：每次經過都超多人耶～
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▲南機場夜市 無名推車燒餅。（圖／葉癮評饗授權提供）
▲一口咬下長燒餅，濃郁的餅香和蔥香就會在嘴裡化開。（圖／葉癮評饗授權提供，以下皆同，請勿任意使用）

記者周姈姈／綜合報導

這裡賣的燒餅，只需要銅板價就可以品嚐！米其林於今（3）日揭曉必比登推介之24間夜市小吃，而南機場夜市有2間小吃首度上榜，也就是松青潤餅和無名推車燒餅。無名推車燒餅雖然只是小小一個餐車，卻總是吸引滿滿的人潮，只要有燒餅出爐就會馬上被秒殺，整個餐車瀰漫著濃郁的烤餅香，令人食指大動！

無名推車燒餅只有販賣簡單4種餅類，長燒餅＄15、鹹酥餅＄15、紅豆餅＄15和甜酥餅＄12，由一對老夫妻現擀現包現烤，其實燒餅的出爐速度很快，只是民眾購買的速度更快，隨便買可能就5個起跳，難怪推車旁總是聚集了大量的排隊人潮。

▲南機場夜市 無名推車燒餅。（圖／葉癮評饗授權提供）
▲無名推車燒餅販售的餅類都很平價，最便宜只要12元就能享用甜酥餅。

至於做法的部分，無名推車燒餅也和其他燒餅店不一樣，店家會先在爐上乾煎，接著再放進下層爐內烘烤，製作過程相當特別。

▲南機場夜市 無名推車燒餅。（圖／葉癮評饗授權提供）
▲無名推車燒餅的製作方式和其他燒餅店家不一樣。

無名推車燒餅分為甜的和鹹的，鹹酥餅和長燒餅裡頭都包有一點蔥，長燒餅的餅皮口感吃起來又香又酥、Q軟有嚼勁，麵糰和青蔥的濃郁香氣會在嘴裡化開，而鹹酥餅則是包有一點肉餡，利用胡椒和蔥調味，餅香和鹹香融合恰到好處。

烤好的甜酥餅外觀看起來就像是一顆蛋，內部呈現空心，還會薄薄塗上店家特製的糖粉，吃起來香甜而不膩，很適合逛完夜市後買來當作飯後甜點；紅豆餅裡頭則是抹了一層薄薄的紅豆泥，口感一樣甜而不膩，很容易就會讓人不小心嗑掉好幾個。

▲南機場夜市 無名推車燒餅。（圖／葉癮評饗授權提供）
▲長燒餅包有一點蔥，餅皮吃起來Q軟有嚼勁，越吃越香。

無名推車燒餅

地址：台北市萬華區中華路二段311巷
營業時間：16：00～20：00

＊以上圖片皆由《葉癮評饗》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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