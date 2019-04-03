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《必比登推介》南機場夜市必吃松青潤餅　美味秘訣是紅燒肉

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▲松青潤餅。（圖／IG@dawnnahi授權提供，請勿任意使用

▲松青潤餅裡頭的餡料十分豐富，口感也非常有層次。（圖／IG@dawnnahi授權提供，下同，請勿任意使用）

記者周姈姈／綜合報導

一捲簡單的潤餅，卻藏著說不盡的美味！米其林於今（3）日公佈必比登推介之24間夜市小吃，其中位於南機場夜市中總是大排長龍的「松青潤餅」首度上榜，一捲一捲厚厚的潤餅，裡頭包了紅燒肉、蘿蔔絲、豆芽菜和炸豆皮等等配料，最後灑上花生粉和海苔粉，讓整個潤餅的美味提升到另一個境界！

松青潤餅是個小攤車，就只有賣潤餅，現點現做，下午3點半開始營業，只要一開張，就會有許多人排隊等著一嚐松青潤餅簡單而美味的滋味。到了夏天，若是肚子不怎麼餓卻又嘴饞想吃點東西，那麼潤餅就會是最好的選擇，而且老闆的動作很俐落，就算需要排隊，也不用等太久。

▲松青潤餅。（圖／IG@dawnnahi授權提供，請勿任意使用

▲松青潤餅的份量很大，只要吃一捲就很有飽足感了。

松青潤餅美味的關鍵就在於「紅燒肉」，每捲潤餅裡頭都會有2～3條紅燒肉，另外還包有炸豆皮、肉鬆、香菜、咖哩口味的紅白蘿蔔絲、豆芽菜和魚酥等等配料，最後在灑上一層花生粉和海苔粉，若是你有不喜歡吃的食材，可以提前跟老闆說。

帶點嚼勁的紅燒肉搭配QQ軟軟的潤餅皮，加上爽脆的蔬菜以及酥香的炸豆皮，讓整個潤餅的口感變的非常豐富，而之後灑上的花生粉和海苔粉也讓潤餅的美味提升到另一個層次；至於醬料的部分，除了甜辣醬之外，也可以加點芥末提味。

松青潤餅

地址：台北市中正區中華路二段311巷4號
電話：0930 406 677
營業時間：15：30～22：30周一公休

關鍵字： 松青潤餅 南機場夜市 台北市美食 必比登推介 台北米其林指南 2019台北米其林

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