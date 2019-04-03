比台北更誇張！韓國人氣歌謠三明治高雄快閃首日超過500人搶購



▲韓國人氣歌謠三明治高雄快閃首日人潮爆棚。（圖／業者提供）



記者黃士原／台北報導

只有在SBS電視台員工餐廳所販售，可以讓防彈少年團（BTS）成員柾國可以一次吃5、6個的三明治「人氣歌謠三明治」，4月3日到4月7日在高雄統一夢時代購物中心1樓快閃，開賣首日人氣爆棚，中午時排隊人龍長達300公尺，人數估計多達500多人，預估等候時間要3、4小時，而接下來是清明連假，百貨公司推估最長排隊時間可能會打破台北場的6小時紀錄。





▲排隊隊伍長達300多公尺。（圖／業者提供）





▲人氣歌謠三明治將到高雄快閃。（圖／記者黃士原攝）

人氣歌謠三明治將在高雄統一夢時代購物中心1樓快閃的5天，每天限量1500個，一個80元，兩個150元，每人限購4個。每個人氣歌謠三明治都是現場製作，三層餡料分別是蟹肉水煮蛋沙拉、韓國空運來台的草莓果醬，以及生菜沙拉，另外製作沙拉的美乃滋也是從韓國進口來台。



▲韓國來的草莓果醬。（圖／記者黃士原攝）

南韓SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，是偶像們回歸時並定會上的宣傳節目之一，然而幕後花絮中，包括TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都忍不住開心大吃三明治，甚至防彈少年團（BTS）成員柾國在直播中也說「可以一次吃5、6個」。這款名叫「人氣歌謠三明治」只有在SBS電視台員工餐廳所販售，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。