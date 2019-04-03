ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

比台北更誇張！韓國人氣歌謠三明治高雄快閃首日超過500人搶購

ETtoday餓勢力

▲比台北更誇張！韓國人氣歌謠三明治高雄快閃首日超過500人搶購。（圖／業者提供）
▲韓國人氣歌謠三明治高雄快閃首日人潮爆棚。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

只有在SBS電視台員工餐廳所販售，可以讓防彈少年團（BTS）成員柾國可以一次吃5、6個的三明治「人氣歌謠三明治」，4月3日到4月7日在高雄統一夢時代購物中心1樓快閃，開賣首日人氣爆棚，中午時排隊人龍長達300公尺，人數估計多達500多人，預估等候時間要3、4小時，而接下來是清明連假，百貨公司推估最長排隊時間可能會打破台北場的6小時紀錄。

▲比台北更誇張！韓國人氣歌謠三明治高雄快閃首日超過500人搶購。（圖／業者提供）
▲排隊隊伍長達300多公尺。（圖／業者提供）


▲人氣歌謠三明治將到高雄快閃。（圖／記者黃士原攝）

人氣歌謠三明治將在高雄統一夢時代購物中心1樓快閃的5天，每天限量1500個，一個80元，兩個150元，每人限購4個。每個人氣歌謠三明治都是現場製作，三層餡料分別是蟹肉水煮蛋沙拉、韓國空運來台的草莓果醬，以及生菜沙拉，另外製作沙拉的美乃滋也是從韓國進口來台。


▲韓國來的草莓果醬。（圖／記者黃士原攝）

南韓SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，是偶像們回歸時並定會上的宣傳節目之一，然而幕後花絮中，包括TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都忍不住開心大吃三明治，甚至防彈少年團（BTS）成員柾國在直播中也說「可以一次吃5、6個」。這款名叫「人氣歌謠三明治」只有在SBS電視台員工餐廳所販售，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。

關鍵字： 美食情報 人氣歌謠三明治

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

名廚快閃餐廳Chefs Club Taipei開幕　法國廚神社卡斯親自站台

新竹肉肉控看過來　280元起的鉄火牛排將進駐新竹巨城

通化街名店《珍味園》租約到期熄燈　米其林主廚最愛「鯧魚米粉」成絕響

信義區吃貨們快看過來　這4家美食餐廳都在4月新進駐統一時代

高雄人氣生活商場MLD台鋁進駐微風南山　還帶來3家新餐廳

再等一個月　餃子の王將台北1號店4/27正式開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／「雲林稻草捲心酥」只開到4/7！

必比登推介夜市小吃名單出爐

花蓮必住3間歐洲童話風格飯店

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

東區最潮牛肉麵湯頭慢火燉煮12小時

新竹全新夢幻秘密花園

「新北13座運動中心」4月優惠！

12歲以下免費！連假樂園懶人包

台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中！

去澎湖玩吧！特搜6景點拍網美照

熱門行程

最新新聞更多

有wifi還可充電！曼谷全新觀光巴

新南向、花東國際線降落費減免延長1年

長榮航空3度獲最佳航空大獎

基隆暖鍋物　壽星用餐還送牛肉蛋糕

人氣三明治高雄快閃500人搶購

《諸葛四郎》美濃演出免費入場

身份證有「這3碼」99元暢遊劍湖山

《必比登推介》饒河夜市2小吃上榜

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366