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再也吃不到了！老客人不捨　24小時的通化街青島豆漿店3/31後歇業

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▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲通化街夜市老店「青島豆漿店」3月31日中午後就結束營業了。

記者黃士原／台北報導、攝影

開業超過60年的通化街夜市老店「青島豆漿店」3月31日是最後營業日，而且只營業至中午，之後青島豆漿店就正式大家說再見了。最後一天的的早晨，老客人依舊購買習慣的早餐，不過有些老客人還不知青島豆漿店即將歇業，從店員口說聽到「今天是最後一天了」，覺得不捨。住在附近的客人說，以後想吃燒餅油條及豆漿，得跑遠一點才買得到。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲營業的最後一個早上，店員依舊賣力的做燒餅。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲這裡的燒餅用剪刀輕輕劃開即可打開。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲青島豆漿店店員說，他們家的燒餅外酥內軟Q。

因為是最後一天營業日，又只是到中午，因此準備的食材並不多、賣完就收，店員預估9點、10點就差不多就會賣光，像是油條到早上6點多時剩不到200條，賣完就沒有了；燒餅也是，店員在6點多做完最後一批的燒餅後，預計8點左右就應該就會賣完。

位在通化街、臨江街口的青島豆漿店，已經營業超過60年，由於是24小時營業，所以不管日夜顧客都絡繹不絕。其中又以真材實料、帶有焦香味的豆漿，以及招牌燒餅最被老饕所推崇。店員還說，這裡的燒餅跟別地方不一樣，麵皮特殊的折法，讓烤好燒餅不用特別去剪開，只須用剪刀輕輕一劃就開了，而且外酥內軟又Q。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲招牌燒餅與豆漿。

據傳青島豆漿店是因房東漲租才決定要收掉，不過店員透露不是這樣，主要高齡80多歲的老闆體力已無法負荷，所以才決定要收掉這家60多年歷史的豆漿店。雖然許多老客人不捨，但因為沒有資金，青島豆漿店裡的員工也無法承接青島豆漿店。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲最後一天早上的油條所剩不多。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲青島豆漿店的油條炸得很酥脆。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲雖然沒有大排長龍，但青島豆漿店的客人陸續進門。

▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）
▲燒餅一個15元，在台北市已經很少見了。

關鍵字： 青島豆漿店

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