台北米其林／天香樓續拿一星！道地江浙菜「東坡肉」表現出色

▲天香樓料理以江浙菜地方菜色為主。（圖／資料照片）

記者徐溱謐／台北報導

台北亞都天香樓傳承起源杭州的香港天香樓，以傳統道地杭州菜及新式中華料理聞名，配合優雅裝潢、高品質服務及舒適用餐環境，在台灣被譽為指標性的中菜餐廳之一；天香樓在去（2018）年榮獲台北米其林一星，如今2019台北米其林指南出爐，依舊維持一星水準備受肯定。

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現任天香樓中餐行政主廚的楊光宗師傅在32歲時，以素人之姿進入廚房，一路從基層學徒做起，逐步歷經三廚、二廚、一廚、領班、副主廚等不同歷練，現接掌天香樓主廚一職。從1994年至今，主廚曾多次到香港天香樓考察受訓，期間更帶領天香樓榮獲中華美食展創意菜餚佳作、套餐組銀牌獎、最佳解說獎等獎項，並於2007年得到《飲食雜誌》評鑑為台北最佳餐廳（4顆星）的殊榮，如今二度奪下一顆米其林星等。

▲天香樓的招牌菜，非東坡肉莫屬。（圖／資料照片）

天香樓座位數有85個，平均消費約1200元至1800元，主廚先前受訪時表示，天香樓主要是江浙菜的地方菜色，一般不管是外國人或日本人也好，會推薦他們點龍井蝦仁、東坡肉，而如果用餐人數多的話會推薦神仙鴨給客人。招牌的龍井蝦仁選用活蝦，搭配以清明節前後的龍井新茶烹製，蝦仁玉白、鮮嫩、茶葉碧綠、清香、色澤雅麗、滋味獨特，是一道呈現杭州傳統風味的名菜；最有名的東坡肉特點則是以酒加醬油、香蔥、薑、糖做佐料，原汁未動，放密封砂鍋中文火燜製，達到「火候足時它自美」的境界，鮮潤如豆腐而不碎，香糯而不膩口，是杭州的傳統名菜。

天香樓／亞都麗緻大飯店

●地址：台北市中山區民權東路二段41號

●電話：02 2597 1234

●營業時間：週一至週日 12:00~14:30、18:00~22:00







▲天香樓獲2019台北米其林指南一星。（圖／記者林敬旻攝）