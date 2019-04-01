新北最長！30米「彩色隧道型溜滑梯」4月1日開放免費試溜

▲三峽中山公園「隧道型溜滑梯」今（4/1）正式開放民眾試溜。（圖／葛瑞絲的天堂-親子旅遊生活提供，以下皆同，請勿隨意翻拍以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

水上樂園常見的「隧道型溜滑梯」搬來陸地！新北最長的隧道型溜滑梯坐落三峽中山公園，於今（4/1）下午1點正式開放民眾試溜，是繼8公尺長的萌萌熊磨石子溜滑梯後，最新完工的溜滑梯。

▲8公尺長的萌萌熊磨石子溜滑梯去年完工。

部落客「葛瑞絲的天堂-親子旅遊生活」分享，彩虹樹藤溜滑梯有30公尺長，光看就覺得會很好玩。為了安全起見，6歲以下不建議玩，且一次限定一人使用，園區更特別設計了紅綠燈的指示，綠燈才能溜，滑道速度很快，溜下來十分刺激。

▲一節彩色、一節透明的滑梯設計，在蓊鬱的森林中，充滿童趣氛圍。

樹屋平台可通往大溜滑梯之外，旁邊還有一個小的金屬溜滑梯，通過樹屋平台中間的攀爬網，就會到達樹藤溜滑梯，一節彩色、一節透明的滑梯設計，在蓊鬱的森林中，充滿童趣氛圍。

▲跑酷棧道、擺盪設施介紹。

葛瑞絲觀察，中山公園沿山坡建，腹地頗大，是個盆地狀的遊戲場，公園設施多限制6-12歲小朋友使用，包含跑酷棧道、擺盪設施、攀爬網、樹屋、平衡木、酷跑、大轉盤等設施，大人小孩又多個免費玩樂天堂。

▲中山公園正入口位在土地公廟旁，距離三峽老街約300公尺。

三峽里里長表示，中山公園正入口位在土地公廟旁，距離三峽老街約300公尺，走路3-5分就到，旁邊就是三峽國小，逛完老街不妨順道朝聖最新的溜滑梯，並建議穿著運動鞋、帶上水壺及防蚊液。

▲除了朝聖最新的隧道型溜滑梯，也能逛逛公園和玩其他設施。

三峽中山公園

地址：新北市三峽區中山路（可直接導航三峽中山公園）