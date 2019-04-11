每日手工現做！台南碳火現烤古早味夾心酥　每一口都酥脆

點評：純手工夾心酥完全不加糖，好想吃吃看～

▲海王子手工碳烤夾心酥，薄脆多層的好味道。（圖／《好好吃好好玩》提供，以下皆同）

記者趙家玉／綜合報導

隨著現代人對於飲食健康意識的抬頭，人們對於「吃」已經不再只是滿足吃飽或好吃的需求，越來越多人開始注意食品安全，希望吃進身體的食物能對健康無傷害；台南就有一家隱藏在巷弄內的手工夾心酥店家，多年來堅持用椰子果肉代替糖，做出和一般市面上不同的味道。

▲位在新美街開基武廟前面的巷子裡的海王子手工碳烤夾心酥。

這間位在台南赤崁文化園區、開基武廟前方巷子的「海王子手工碳烤夾心酥」，老闆每天都會手工現烤一片一片夾心酥，原料也是親手調配，不添加任何人工添加物以及香料，所以每一口都吃得到老闆的用心以及天然的美味；夾心酥保有傳統的口感與復古的味道，而且每一個夾心酥都是老闆用心製作而成，不假他人之手，堅持這份最純的口味。

▲剛烤好的煎餅經過手工製作，變成真正的夾心酥。

夾心酥好吃的關鍵就在於完全都以純碳火烘焙，有原味、芝麻、花生、香酥、紫菜等等口味可以選擇，口感香脆，富有椰肉香氣且層次感豐富。

▲夾心酥目前有原味、芝麻、花生、香酥、紫菜等口味選擇。

有別於一般蛋捲，剛出爐的夾心酥吃起來卡滋卡滋，很適合當作團購宅配點心，而且包裝外觀造型也很Q，當伴手禮也是不錯的選擇。

▲包裝造型可愛，當伴手禮也是不錯的選擇。

到台南旅遊，可不要忘了順道來嚐嚐純手工碳烤夾心酥。吃完還可以帶幾包回去當伴手禮，將這份美味分享給親朋好友。

海王子手工碳烤夾心酥



地址： 台南市中西區西門路二段300巷33號

時間：10：00～17：00

營業電話： 0918861081