好吸睛！台南星星形狀雞蛋仔　外層香脆、抹茶口味超濃郁

點評：豪可愛啊～

文、圖／愛比妞

久久來一次花園夜市，一定要把台南夜市美食一次吃飽吃滿在回家，雖然胖比是台南人，但很少來逛夜市，不知道是不是年紀的關係，以前年輕的時候很愛逛夜市，現在就還好，距離上次來花園夜市已經大約是一年前的事了…，這次來發現有新的夜市美食，趕緊拍照分享給你們囉～這家大東夜市也有！

這次來台南花園夜市尋找新玩意，我們一排一排慢慢吃慢慢逛，就在美食區的第一條發現IG上近期看到的星星雞蛋仔，馬上向前買一份來嘗鮮，雞蛋仔現點現做，人多時需等上一會時間。在現場等候的時候，看到我們點的抹茶麵糊倒入雞蛋仔模型中莫名療癒，很喜歡看人家手作。

剛烤好的雞蛋仔要先冷卻一下，而且星星上面其實有圖案，你們有發現嗎？！仔細看是一隻小雞呢~星星布滿整個雞蛋仔有點可愛，只要花一些巧思就會不太一樣。

抹茶雞蛋仔 $65

熱騰騰的雞蛋仔到手，馬上剝下一顆來試試，抹茶的味道我覺得比較像泰奶綠的感覺，味道蠻濃郁的，外層香脆，裡面帶點扎實感，還不錯吃，味道挺夠味！下次去逛夜市不妨可以試試這空包蛋雞蛋仔，大東夜市好像也有喔～有興趣的朋友可以去找找。

空包蛋星星雞蛋仔-行動攤車加盟店

花園夜市



地址：台南市中西區海安路三段533號（美食區第一排）

營業時間：17：00－24：00（週四、六、日）

大東夜市



地址：台南市東區林森路一段276號

營業時間：17：00－24：00（週一、二、五）