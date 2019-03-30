夢幻白馬沙洲、鯨魚上眺望夕陽　台南2天1夜吹海風放空小旅行

▲2019漁光島藝術節已正式開幕。（圖／2019漁光島藝術節提供）



記者陳涵茵／台南報導、攝影

連假即將到來想去台南玩的心又蠢蠢欲動了，2019年台南多了許多新地標，夢幻的漁光島藝術節也在30日正式開幕，想要規劃一趟台南海濱放空兩天一夜小旅行，千萬不能錯過以下新景點。

▲超夯的打卡新景點就在台南。（圖／2019漁光島藝術節提供）



說到最近最夯的台南景點就屬漁光島了！2019漁光島藝術節已正式開幕，今年一共展出26件裝置藝術，夢幻程度再升級，以海島新樂園為主題在與世隔絕的小沙丘打造了一座沒有圍牆、不收門票的海濱樂園，其中，沙灘上最吸睛的就屬藝術家游文富的作品《奇幻島》，花了一個月製作，純白馬與5萬隻黃色漸層竹籤海隨風飄動，襯著海天一色美景夢幻程度百分百，成了最新的打卡熱點。

▲漁光島藝術節為期23天。

▲白馬與純白漸層竹籤海。

▲此次藝術節以海島樂園為主題。



漁光島藝術節因作品四散各區腹地也廣大，可安排一下午時光漫步探險，第二天就到海港走走吧，台南新景點台灣船園區在今年2月剛剛開放參觀，1比1木造古船「台灣成功號」就矗立在安平港旁，歷史課本中經典的鄭和下西洋真實呈現在眼前，遊客還能登上船站在船頭，看著夕陽感受古都風情與大航海時代的輝煌。

▲台灣船園區今年正式開放參觀。

▲走上船能眺望夕陽。



＊1661台灣船園區

地址：台南市安平區安億路139號

費用：全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件享半票優惠，6歲以下兒童及70歲以上國民憑證免費入園。

時間：週一～週五10：00至18：00，週六、日至20：30。

▲大魚的祝福也是最新打卡點。



來到港邊當然要去大魚的祝福拍美照，一隻巨大鯨魚就矗立在港濱歷史公園，張開大嘴朝向安平出海口，鯨魚內部以634支不銹鋼管焊接構成，並鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，形成一個象徵包容而豐富多彩的島嶼圖形，在裡面可以看到繽紛的「台灣」圖像，還可以走到鯨魚上層欣賞安平港日落。

▲能走上鯨魚上層眺望夕陽。



想規劃一趟完美兩天一夜小旅程，住的地方最重要，五星國際連鎖酒店台南大員皇冠假日酒店本身就是安平地標，離漁光島車程、安平港區都僅要10分鐘車程，且緊鄰13公頃的湖濱水鳥公園，房間內能眺望整片台江國家公園綠意與海景，還能騎腳踏車到公園賞夕陽。

＊大魚的祝福（港濱歷史公園）

地址：台南市安平區安億路

▲台南大員皇冠假日酒店。



▲大廳的竹編設計是以魚籠為靈感。



台南大員皇冠假日酒店共有231間客房，平均房價3千5就能入住，房間空間坪數非常大，大部分客房皆附有浴缸，浴缸為方形設計空間大，一天旅途後泡起熱水澡超放鬆。飯店設計融入許多台南元素小巧思，走進氣派大廳抬頭望，巨大的竹編設計其實是以魚籠為靈感，訴說著台南的討海文化。房間的門牌以安平在地吉祥物劍獅，飯店也提供劍獅DIY彩繪的課程，讓爸媽與小朋友可以同樂。

▲房間內非常寬敞舒適。



▲能眺望台江國家公園綠意的房型。



飯店內早餐跟餐廳都是五星水準，彩豐樓粵式中餐廳由香港名廚袁東海掌舵，老饕必點就是廣式掛爐烤鴨，以桌邊服務方式上菜，另外也有烤鴨三吃可以事前預訂。飯店內最受歡迎的就是元素Buffet自助餐廳，各色各樣的美食吃到飽，也有許多台灣傳統小吃美食，甜點還能吃到自製的三寶剉冰。

▲自助吧有復古剉冰。



▲彩豐樓粵式中餐廳由香港名廚袁東海掌廚。



＊台南大員皇冠假日酒店Crowne Plaza Tainan

電話：06 391 1899

地址：台南市安平區州平路289號