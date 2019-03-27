ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

高雄駁二全台最大木育森林！40種設施「空中飛人」親子族必玩

ETtoday旅遊雲

▲▼ 高雄駁二全台最大「木育森林」　40種大型設施親子族必玩 。（圖／高雄市政府文化局提供）
▲高雄駁二打造超大「木育森林」，還推出全台唯一的「空中飛人」。（圖／高雄市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄駁二藝術特區打造全台最大「木育森林」，規劃7個區域、超過40種大型互動木製設施，其中包含可多人互動與競賽的遊戲平台、障礙闖關遊戲，更推出全台唯一的「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等，從2018年底開幕以來成為家庭、親子旅遊必玩景點！

▲▼ 高雄駁二全台最大「木育森林」　40種大型設施親子族必玩 。（圖／高雄市政府文化局提供）
▲木育森林超過40種設施，成了高雄駁二親子族必玩景點！

看準駁二對孩童和年輕族群的吸引力，台灣的知音文創公司進駐高雄駁二藝術特區，成立Wooderful life旗艦店，在駁二大義倉庫內打造全台最大的「木育森林」，提供超過40種具知識性、互動性的大型木製設施。 一走到駁二大義倉庫群，就會被這座園區獨特外觀所吸引。

Wooderful life園區分為兩個範圍、橫跨兩座倉庫，最吸引親子遊客的「木育森林」位於大義區C7-8倉庫，設施依設計理念可分為7大區域，包含「玩科學」、「玩競技」、「玩闖關」、「玩體能」、「玩益智」、「木療癒」、以及「長知識」，為維護園區品質，進場人數採分時段總量管制。

▲▼ 高雄駁二全台最大「木育森林」　40種大型設施親子族必玩 。（圖／高雄市政府文化局提供）
▲木育森林大人和小孩都適合玩。

木育森林提供超過40種設施，包含可多人互動與競賽的遊戲平台、須穿越障礙的闖關遊戲，更推出全台唯一的「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等大型木製設施，另也販賣音樂盒、生活木器等多元商品，還有 DIY 手作體驗、輕食服務。

木育森林
Wooderful life高雄駁二旗艦店資訊
營業時間：週一~週五 11:00 ~ 18:00 / 週六~週日 11:00 ~ 21:00
營業項目：木育森林、DIY 手作、輕食服務
地址：高雄市鹽埕區大義街 2-2 號（大義倉庫C7-8、 C8-19）
粉絲專頁：Wooderful life

關鍵字： 木育森林 駁二藝術特區 駁二 高雄駁二 高雄旅遊 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

法國藝術家愛上台灣「哪吒」　進駐高雄駁二以祂為創作靈感！

高雄驚見14公尺大腕龍！屬龍、名字有龍兒童4月入場只要1元

睽違10年！高雄藤枝森林遊樂區3月底再開　日限315人入園

來去高雄正夯！　在地人特選「一日遊超級懶人包」從早玩到晚

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

桃園浮誇蛤蠣麵有一斤蛤蠣百元有找

東京迪士尼手機App可抽快速通行

苗栗春遊再加碼！最高可享3千元

桃園網美飲料店必喝招牌小鍋煮茶！

「桃園第一間美術館」山丘造型超美

新店現桿蛋餅竟和辣豆瓣如此絕配！

「台版威尼斯」完成最後一面牆！

全新「台南貨櫃公園」4月開幕

亞洲50最佳餐廳MUME拿到第7名

熱門行程

最新新聞更多

山藥＝天然人參！專家曝4種人最該吃

一周只賣兩天！嘉義人氣日式麵包店

親子必玩！駁二全台最大木育森林

一蘭拉麵進駐紐約時代廣場

好朋友野餐日美拍點

4天行程毀了！太陽公主號旅客怒霸船

宜蘭老字號蒜味肉羹筍絲入湯很濃郁

行前須知看這！好朋友野餐日來了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366