高雄駁二全台最大木育森林！40種設施「空中飛人」親子族必玩



▲高雄駁二打造超大「木育森林」，還推出全台唯一的「空中飛人」。（圖／高雄市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄駁二藝術特區打造全台最大「木育森林」，規劃7個區域、超過40種大型互動木製設施，其中包含可多人互動與競賽的遊戲平台、障礙闖關遊戲，更推出全台唯一的「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等，從2018年底開幕以來成為家庭、親子旅遊必玩景點！



▲木育森林超過40種設施，成了高雄駁二親子族必玩景點！

看準駁二對孩童和年輕族群的吸引力，台灣的知音文創公司進駐高雄駁二藝術特區，成立Wooderful life旗艦店，在駁二大義倉庫內打造全台最大的「木育森林」，提供超過40種具知識性、互動性的大型木製設施。 一走到駁二大義倉庫群，就會被這座園區獨特外觀所吸引。

Wooderful life園區分為兩個範圍、橫跨兩座倉庫，最吸引親子遊客的「木育森林」位於大義區C7-8倉庫，設施依設計理念可分為7大區域，包含「玩科學」、「玩競技」、「玩闖關」、「玩體能」、「玩益智」、「木療癒」、以及「長知識」，為維護園區品質，進場人數採分時段總量管制。



▲木育森林大人和小孩都適合玩。



木育森林提供超過40種設施，包含可多人互動與競賽的遊戲平台、須穿越障礙的闖關遊戲，更推出全台唯一的「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等大型木製設施，另也販賣音樂盒、生活木器等多元商品，還有 DIY 手作體驗、輕食服務。

木育森林

Wooderful life高雄駁二旗艦店資訊

營業時間：週一~週五 11:00 ~ 18:00 / 週六~週日 11:00 ~ 21:00

營業項目：木育森林、DIY 手作、輕食服務

地址：高雄市鹽埕區大義街 2-2 號（大義倉庫C7-8、 C8-19）

粉絲專頁：Wooderful life