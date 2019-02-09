玩高雄正夯！　在地人特選「一日遊超級懶人包」從早玩到晚

▲高雄駁二藝文特區有限定市集可以逛個夠。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／整理報導

近來高雄在各大媒體上話題十足，也連帶掀起一股高雄旅遊熱潮，《ETtoday新聞雲》整理出高雄一日遊懶人包，包駁二、棧庫群、空中夜市等，景點豐富可以從早到晚都還玩不夠，快快安排個假期，一起到高雄踩點旅遊吧。

1.高雄駁二藝術特區

▲高雄駁二藝文特區是來高雄必玩的景點之一。（圖／記者賴文萱攝）

駁二藝術特區位在高雄港邊，以往海港舊倉庫群重生成文藝特區，是旅人來到高雄必去的景點之一。目前期間限定有來自芬蘭的嚕嚕米免費店鋪，只要在2019年的2月20日前往都還能見到，另外，在2月10日前更有「駁二小夜埕」，把駁二中的駁遊路打造成迷幻絢爛的冷光霓虹大道，期間進駐多間經典及潮流品牌、好看又好吃的打卡必備美食、還有各路DJ一起派對。

▲高雄嚕嚕米期間限定店。（圖／阿如的小格子提供）

▲▼高雄駁二有期間限定市集，好拍又好逛。（圖／記者賴文萱攝）

地點：高雄市鹽埕區大勇路1號

2.高雄港1-10號碼頭棧庫群

▲巨大摩艾石像成為最新拍照熱點。（圖／記者賴文萱攝）

位於高雄蓬萊港棧庫群，以過去擁有純白旋轉木馬的棧貳庫最為知名，但今年起棧肆庫、棧伍庫、棧陸庫、棧柒庫跟著開放，打造出南洋風情的造景擺設，同樣也有多家人氣餐車小食進駐。另外，巨大摩艾石像以及超萌氣墊蹦跳展覽全球最大的巨型動物氣墊樂園Art – Zoo藝術動物園展覽，近來也成功成為全新拍照打卡點。

▲▼不只有棧貳庫，棧肆庫、棧伍庫、棧陸庫、棧柒庫也都跟著開放。（圖／記者賴文萱攝）

地點：高雄市鼓山區蓬萊路17號

3.大魯閣草衙道《紫色花海節》

▲夢幻泡泡、大型風車，高雄草衙道「紫色花海節」超浪漫！（圖／切琍攝文旅食）

大魯閣草衙道2019年換上新裝，以紫色花海節為主題，打造普羅旺斯浪漫氛圍，4座大型的粉紫色風車加上漫天泡泡超浪漫，花室、荷蘭風木鞋、花朵溜滑梯等大型藝術裝置，讓都市裡也有夢幻花園。

▲▼高雄大魯閣草衙道「紫色花海節」超浪漫！（圖／切琍攝文旅食）

地址：806高雄市前鎮區中安路1之1號（中山四路與中安路交叉口、捷運紅線R4A草衙站2號出口）

4.英迪格酒店

▲高雄英迪格空中酒吧Pier No.1。（圖／記者陳涵茵攝）

高雄中央公園英迪格酒店空中酒吧Pier No.1，在今年春節更推出全新玩法「夜市人生復古趴」，把夜市搬到頂樓，有滷味、鹹酥雞、烤香腸等攤位，眺望絕美夜景一邊逛夜市。

▲英迪格復古夜市。（圖／高雄英迪格酒店）

費用：500+10%/人

地址：高雄市新興區中山一路4號

5.Sauga鯊加碼頭餐廳

▲鯊加碼頭餐廳2樓的露天用餐空間，飄著浪漫渡假風，是看夕陽拍美照的最佳打卡景點。（圖／記者賴文萱攝）

「Sauga鯊加」坐落在新光碼頭港邊，高達兩層樓的貨櫃屋建築，成功Mix餐酒館與碼頭特有的藍色景觀，一樓採用明亮的大片落地窗，視野無限延伸，彷彿置身郵輪的船艙內，舒適又自在的享受。二樓則是露天的用餐空間，可360度環視周邊美景，更是看夕陽拍美照的絕佳座位區。

▲▼鯊加碼頭餐廳坐落在新光碼頭港邊，無敵海景度假風超chill。（圖／記者賴文萱攝）

地址：高雄市22號碼頭

6.衛武營國家藝術文化中心

▲衛武營國家藝術文化中心。（圖／翻攝自衛武營國家藝術文化中心）

說到「國際級」景點絕對不能不提到衛武營國家藝術文化中心，在2018年底正式啟用，佔地9.9公頃、場館佔地3.3公頃，為全世界最大的單一屋頂劇院。以衛武營都會公園內的榕樹群為發想，找來荷蘭麥肯諾建築師事務所創辦人法蘭馨·侯班（Francine Houben）設計，旨在打造一座「沒有圍牆的劇院」，設計無大門無圍籬的形式，還登上英國《衛報》（The Guardian）評選2019度假熱門旅遊地榜單。

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

▲高雄大樹舊鐵橋，藍天搭上銀白色鐵橋，是很夯的IG打卡點。（圖／記者賴文萱攝）

7.大樹舊鐵橋

位於九曲堂車站和六塊厝車站間的高雄大樹舊鐵橋為國定古蹟，站在上頭能俯瞰120公頃的高屏濕地美景與無敵夕陽美景，一直以來都是高雄超夯的IG打卡點。

地址：高雄市大樹區竹寮里竹寮路109號

8.海韻戀歌

▲位在柴山上的「海韻戀歌」，可以一覽絕美海景。（圖／記者賴文萱攝）

位在高雄柴山鄉間小徑中的景觀餐廳「海韻戀歌」有著絕佳觀海坐位，餐廳提供簡單輕食及飲品，不管白天來看湛藍大海或是傍晚來此一覽夕陽美景，絕美景色各有不同，但同樣的是，只要坐著寧靜傾聽海浪聲音，完全能徹底放鬆心情。

▲無敵海景加上繽紛飲料，超有異國度假感。（圖／記者賴文萱攝）

地址：高雄市鼓山區柴山51-2號