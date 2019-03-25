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高雄驚見14公尺大腕龍！屬龍、名字有龍兒童4月入場只要1元

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▲高雄恐龍。（圖／高雄新光三越左營店提供）

▲巨大腕龍出沒高雄。（圖／高雄新光三越左營店提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

恐龍迷出征！高雄新光去年底推出的恐龍主題樂園勇闖侏羅紀深受大小朋友喜愛，廣場上14公尺高的大腕龍、室內6公尺翼手龍成了吸睛打卡點，官方更在近年4月份加碼推出生肖屬龍或姓名中有龍的小朋友，可以用「1元」體驗實境射擊。

▲高雄恐龍。（圖／高雄新光三越左營店提供）

▲仿真恐龍吸引人潮圍觀。

長8尺、高14公尺的大腕龍高高矗立在百貨廣場，其實它從去年11月就已經出沒高雄，仿真的恐龍模型不僅只是裝置藝術，大腕龍每30分鐘會定時轉動脖子發出吼叫聲、翼手龍也會揮動翅膀就像真的恐龍出沒。另外也有3D彩繪外牆可拍，僅展出到今年5月中。

▲高雄恐龍。（圖／高雄新光三越左營店提供）

▲超巨大的恐龍還會動。

除了和恐龍拍照打卡，百貨10樓還能體驗各項恐龍設施，像是騎恐龍、實境射擊與夾娃娃等，真實場景就像真的闖進侏羅紀世界裡，因應兒童節官方推出優惠，生肖屬龍或名字中有「龍」的小朋友出示身分證或健保卡在4月份前往，就可以以「1元」入場玩射擊現省349元，另外還可免費玩恐龍娃娃機三次，龍寶寶千萬不能錯過。

▲高雄恐龍。（圖／高雄新光三越左營店提供）

▲實境恐龍射擊場。

＊新光三越高雄左營店
地址：高雄市左營區高鐵路123號
活動時間：4月1日至4月30日期間（屬龍或名字有龍小朋友享1元優惠）
票價： 徒步射擊350元／人， 騎乘恐龍500元／人， 親子騎乘專區 150／雙人騎乘。

關鍵字： 高雄旅遊 親子旅遊

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