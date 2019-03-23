睽違10年！高雄藤枝森林遊樂區3月底再開　日限315人入園

▲藤枝國家森林遊樂區。（圖／屏東林管處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一向是南部避暑勝地的旅遊景點「藤枝國家森林遊樂區」，在封閉10年後，現在宣布將在3月31日重新開放、試營運，試營運期間，入園門票只要半價60元，同時每天人數管制只能315人入園。屏東林管處提醒，由於藤枝聯外道路18公里處至園區入口（約19.3公里處），部分路基嚴重崩塌，目前僅有便道供當地居民及公務通行，請遊客勿開車通行以維護自身安全。

藤枝國家森林遊樂區10年前受到莫拉克颱風重創，聯外道路崩塌，現在經過專家評估地盤趨於穩定，因此決定今年重新對外開放。屏東林管處表示，由於園區供水限制，每日開放315人入園且無提供住宿，其中275人開放一般遊客自入園前1日至15日至藤枝國家森林遊樂區遊客入園申請預約系統（http://tengjhih.ecmaster.tw/ec99/Default.asp），以網路預約取得入園憑證後，至園區購票入園，每人每次可申請1至5人。

▲藤枝國家森林遊樂區園內風景。（圖／取自茂林國家風景區官網）



試營運期間每日開放時間自上午8時至下午5時，開放範圍包括遊客中心迎賓步道、秋海棠步道、雲杉步道、樹海步道（銜接雲杉步道及秋海棠步道段）等，其中曾辦理藤枝音樂會的柳杉平台也在此次開放範圍，遊客可前往體驗樹海享受森林芬多精。

為鼓勵遊客入園，入園門票均以半價新臺幣60元優惠，符合其他優待票種的遊客，可持入園憑證及優待身份證件購票入園。屏東林管處也提醒，目前園內並無提供住宿與供餐，建議遊客自備餐點，或洽社區部落預約風味餐點，以愉快的心情享受藤枝之美。