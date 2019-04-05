大稻埕復古文青咖啡廳　來一場午後「草原派対」吧！

點評：好美的咖啡廳！





文、圖／男子的日常生活



覺得草原派対最吸引人的亮點，是二樓將近一半的空間陳列了各種心情的二手書籍；還有生氣盎然的綠意與來自世界各地的復古家具。













總是喜見咖啡館裡點綴了綠意，讓空間多了些舒服氣息，但像草原派対這樣，一大盆的蒲葵就這麼站在一樓入門旁，二樓還有一株站著半高的刺軸櫚，將咖啡館不客氣地佈置成了一座微型植物園實在少數。









看見店裡一男一女不停地忙進忙出，原本猜想應該就是這座小天地的兩位主理人。 實在好奇決定開口詢問，才得知原來草原派対店主目前正在歐洲旅行中，而空間裡的家具擺飾，就是每段旅行的紀念物，這裡就像是店主存放旅行的一格記憶體。

















走進二樓亂中有序的歐式懷舊家具與植栽裡，空間裡裡還有此起彼落的書籍。 在等候餐點上桌的那段空檔，我們倆就這麼陷進草原派対的二手書店裡，這才發現待在這裡時，是一點也閒不下來，時而低頭，時而抬頭，時而蹲下都能找到有趣的故事。















草原輕食＄290／培根或德腸







紙漿蛋盒裡裝上了德腸、水果時蔬、燕麥麵包與紫米飯等，覺得德腸鹹香脆彈口感不錯，其他配料皆較為普通，口味也較為平淡，整份吃完其實頗為空虛。











拿鐵＄150＆綠抹茶拿鐵＄160

相較下，認為飲品表現較為適中，抹茶帶點香甜，拿鐵咖啡有著香氣。 喜歡香草派對二樓就像二手書店，可以找一本適合自己心情的書，就這麼簡簡單單地待在一角。





草原派対



地址：台北市大同區迪化街一段14巷4號

營業時間：一～日：10：00～20：00



文章提供by男子的日常生活

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