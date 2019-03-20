高雄人也能吃到　人氣歌謠三明治4/3起快閃高雄統一夢時代百貨



▲日前在台北統一時代百貨美食街快閃情況。



▲人氣歌謠三明治將到高雄快閃。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

只有在SBS電視台員工餐廳所販售，可以讓防彈少年團（BTS）成員柾國可以一次吃5、6個的三明治「人氣歌謠三明治」，日前在統一時代百貨B2美食街快閃時引爆排隊人潮，平均排隊等候時間約2小時，最久有人排了5小時才買到，而現在高雄的朋友也吃得到，人氣歌謠三明治將從4月3日到4月7日在高雄統一夢時代百貨1樓快閃，只有5天。

人氣歌謠三明治將在高雄統一夢時代百貨1樓快閃的5天，每天限量1500個，一個80元，兩個150元，每人限購4個。每個人氣歌謠三明治都是現場製作，三層餡料分別是蟹肉水煮蛋沙拉、韓國空運來台的草莓果醬，以及生菜沙拉，另外製作沙拉的美乃滋也是從韓國進口來台。





▲人氣歌謠三明治都是現場製作，每日限量1500個。（圖／記者黃士原攝）





▲韓國來的草莓果醬。（圖／記者黃士原攝）



南韓SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，是偶像們回歸時並定會上的宣傳節目之一，然而幕後花絮中，包括TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都忍不住開心大吃三明治，甚至防彈少年團（BTS）成員柾國在直播中也說「可以一次吃5、6個」。這款名叫「人氣歌謠三明治」只有在SBS電視台員工餐廳所販售，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。

人氣歌謠三明治是由阿珠媽徐美惠所創，最早在SBS電視台裡賣一些零食雜貨時，發現上節目的歌手都沒有時間用餐，於是研發了這款人氣歌謠三明治，外表雖然樸實，但美味程度可以讓偶像們趨之若鶩，不只女團gugudan愛，連GFRIEND也在結束打歌時會感嘆會有一陣子吃不到人氣歌謠的三明治了。