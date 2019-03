台灣入榜餐廳史上最好成績　亞洲50最佳餐廳MUME拿第7名

▲MUME在亞洲50最佳餐廳拿到第7名好成績。(圖/記者徐斌慎攝)

記者黃士原/台北報導

有美食界奧斯卡之稱「亞洲50最佳餐廳」在3月26日晚上於澳門的永利皇宮舉行頒獎典禮,來自台灣的祥雲龍吟、RAW與MUME都入榜亞洲50最佳餐廳,得到名次分別是第31名、第30名及第7名,而JL Studio餐廳則是拿下亞洲50最佳餐廳國際殊榮獎。

MUME在2018年拿到第18名,今(2019)年則是更進步第7名,是目前台灣有進榜餐廳中成績最好的。今年台北米其林指南在4月10日公布,MUME再度摘星的機會很高。MUME透過開發台灣自產的當地農產品、海鮮和當季食材,將這份與台灣土地深深連結的情感傳遞給客人,並加入西方料理手法,呈現台灣客人從未見過或品嚐過的創意料理體驗,在擺盤上的別出心裁也讓人留下深刻印象。





▲RAW餐廳。(圖/RAW提供)

由江振誠主持的RAW,其實在國際上得到許多獎項,連續多年被入榜亞洲50最佳餐廳,2016年第一次入榜時拿到第46名,2017年拿到第24名,同時也拿到台灣最佳餐廳獎項,2018年則是再進步到第15名,今(2019)年雖退到第30名,但已連續4年入榜。江振誠希望RAW的每一道料理都與台灣的記憶接軌,讓在地的飲食者感受身在台灣的美好,也讓無論是從世界各地前來的客人,都能透過一道道經過深入了解後再重新詮釋的料理,感受新台灣味。

祥雲龍吟是去年首次入榜亞洲50最佳餐廳(第47名),今年則是前進到第31名;祥雲龍吟承襲主廚山本征治獨有的料理世界觀,不論身在何地,日本料理都能透過當地的食材、依循季節運用料理展現在地的美好,而祥雲龍吟來台灣開店的目的是為了探索日本沒有、只存在於台灣的日本料理,而在料理長稗田良平不斷透過尋找臺灣最棒的當季食材,現在祥雲龍吟已經能100%使用台灣在地食材,是屬於台灣原創的日本料理。





▲祥雲龍吟座位區。(圖/赫士盟提供)

另外,來自台中的JL Studio餐廳則是拿下亞洲50最佳餐廳國際殊榮獎,這是由評審票選出2019年亞洲餐廳中「最值得關注」(One to Watch)」的獎項,其實也就是最具潛力的餐廳。

另外,前10名的餐廳,原本四連霸的Gaggan小掉到第2名,無法完成五連霸,第1名及亞洲最佳餐廳被Odette拿到,第3名是自日本東京的Den,第4名是泰國曼谷的Sühring,第5名Florilège,第6名是Ultraviolet by Paul Pairet,第7名是來自台灣的MUME,第8名為Narisawa,第9名為龍吟,第10名為Burnt Ends。





2019亞洲50最佳餐廳名單

第1名:Odette

第2名:Gaggan

第3名:Den

第4名:Sühring

第5名:Florilège

第6名:Ultraviolet by Paul Pairet

第7名:MUME

第8名:Narisawa

第9名:龍吟

第10名:Burnt Ends

第11名:The Chairman

第12名:8 1/2 Otto e Mezzo Bombana

第13名:Mingles

第14名:La Cime

第15名:Belon

第16名:Gaa

第17名:Indian Accent

第18名:Il Ristorante Luca Fantin

第19名:Bo.Lan

第20名:Le Du

第21名:Amber

第22名:Nahm

第23名:Sazenka

第24名:La Maison de la Nature Goh

第25名:齋藤壽司

第26名:L'Effervescence

第27名:譽瓏軒

第28名:Paste

第29名:福和慧

第30名:RAW

第31名:祥雲龍吟

第32名:Jaan

第33名:Les Amis

第34名:Vea

第35名:Ministry of Crab

第36名:永利宮

第37名:Neighborhood

第38名:龍景軒

第39名:Nouri

第40名:Waku Ghin

第41名:TocToc

第42名:Locavore

第43名:Toyo Eatery

第44名:Seventh Son

第45名:Quintessence

第46名:Dewakan

第47名:Sugalabo

第48名:Sorn

第49名:Corner House

第50名:Ta Vie