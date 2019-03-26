台灣入榜餐廳史上最好成績　亞洲50最佳餐廳MUME拿第7名



▲MUME在亞洲50最佳餐廳拿到第7名好成績。（圖／記者徐斌慎攝)

記者黃士原／台北報導

有美食界奧斯卡之稱「亞洲50最佳餐廳」在3月26日晚上於澳門的永利皇宮舉行頒獎典禮，來自台灣的祥雲龍吟、RAW與MUME都入榜亞洲50最佳餐廳，得到名次分別是第31名、第30名及第7名，而JL Studio餐廳則是拿下亞洲50最佳餐廳國際殊榮獎。

MUME在2018年拿到第18名，今(2019)年則是更進步第7名，是目前台灣有進榜餐廳中成績最好的。今年台北米其林指南在4月10日公布，MUME再度摘星的機會很高。MUME透過開發台灣自產的當地農產品、海鮮和當季食材，將這份與台灣土地深深連結的情感傳遞給客人，並加入西方料理手法，呈現台灣客人從未見過或品嚐過的創意料理體驗，在擺盤上的別出心裁也讓人留下深刻印象。





▲RAW餐廳。(圖／RAW提供)

由江振誠主持的RAW，其實在國際上得到許多獎項，連續多年被入榜亞洲50最佳餐廳，2016年第一次入榜時拿到第46名，2017年拿到第24名，同時也拿到台灣最佳餐廳獎項，2018年則是再進步到第15名，今(2019)年雖退到第30名，但已連續4年入榜。江振誠希望RAW的每一道料理都與台灣的記憶接軌，讓在地的飲食者感受身在台灣的美好，也讓無論是從世界各地前來的客人，都能透過一道道經過深入了解後再重新詮釋的料理，感受新台灣味。

祥雲龍吟是去年首次入榜亞洲50最佳餐廳(第47名)，今年則是前進到第31名；祥雲龍吟承襲主廚山本征治獨有的料理世界觀，不論身在何地，日本料理都能透過當地的食材、依循季節運用料理展現在地的美好，而祥雲龍吟來台灣開店的目的是為了探索日本沒有、只存在於台灣的日本料理，而在料理長稗田良平不斷透過尋找臺灣最棒的當季食材，現在祥雲龍吟已經能100%使用台灣在地食材，是屬於台灣原創的日本料理。





▲祥雲龍吟座位區。(圖／赫士盟提供)

另外，來自台中的JL Studio餐廳則是拿下亞洲50最佳餐廳國際殊榮獎，這是由評審票選出2019年亞洲餐廳中「最值得關注」(One to Watch)」的獎項，其實也就是最具潛力的餐廳。

另外，前10名的餐廳，原本四連霸的Gaggan小掉到第2名，無法完成五連霸，第1名及亞洲最佳餐廳被Odette拿到，第3名是自日本東京的Den，第4名是泰國曼谷的Sühring，第5名Florilège，第6名是Ultraviolet by Paul Pairet，第7名是來自台灣的MUME，第8名為Narisawa，第9名為龍吟，第10名為Burnt Ends。





2019亞洲50最佳餐廳名單

第1名：Odette

第2名：Gaggan

第3名：Den

第4名：Sühring

第5名：Florilège

第6名：Ultraviolet by Paul Pairet

第7名：MUME

第8名：Narisawa

第9名：龍吟

第10名：Burnt Ends

第11名：The Chairman

第12名：8 1/2 Otto e Mezzo Bombana

第13名：Mingles

第14名：La Cime

第15名：Belon

第16名：Gaa

第17名：Indian Accent

第18名：Il Ristorante Luca Fantin

第19名：Bo.Lan

第20名：Le Du

第21名：Amber

第22名：Nahm

第23名：Sazenka

第24名：La Maison de la Nature Goh

第25名：齋藤壽司

第26名：L'Effervescence

第27名：譽瓏軒

第28名：Paste

第29名：福和慧

第30名：RAW

第31名：祥雲龍吟

第32名：Jaan

第33名：Les Amis

第34名：Vea

第35名：Ministry of Crab

第36名：永利宮

第37名：Neighborhood

第38名：龍景軒

第39名：Nouri

第40名：Waku Ghin

第41名：TocToc

第42名：Locavore

第43名：Toyo Eatery

第44名：Seventh Son

第45名：Quintessence

第46名：Dewakan

第47名：Sugalabo

第48名：Sorn

第49名：Corner House

第50名：Ta Vie