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火鍋、串炸與蔬食吃到飽進駐　板橋遠百成「吃到飽新天堂」

ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導

吃到飽永遠是台灣人的最愛！除了飯店的Buffet之外，許多吃到飽餐廳人氣也很夯，而最近遠東百貨板橋中山店近期有新馬辣經典麻辣鍋、串家物語及果然匯3家吃到飽餐廳進駐，預計3月中下旬跟大家見面，再加上原本的饗食天堂，遠東百貨板橋中山店變成了吃到飽控的「新天堂」。


▲果然匯將插旗板橋，上圖為▲果然匯桃園統領店。（圖／記者黃士原攝）

果然匯
蔬食Buffet餐廳「果然匯」繼桃園統領廣場店、高雄夢時代店之後，接著4月將插旗新北市板橋地區，全台第4家店將開設在板橋遠百，而且會以新店型跟大家見面。果然匯標榜吃蔬食也能很潮很時尚，蔬食料理有中式、日式、義法歐陸、中西甜點、沙拉飲品等，有著開放式廚房，消費者可以看到師傅的料理過程。另外，果然匯新開幕的統領店與高雄店都有以O3活氧水幫蔬果做SPA，分兩階段清洗蔬果，讓消費者看得放心吃得更安心，板橋遠百應該也會引進。


▲串家物語可以DIY，還有30種串炸無限吃到飽。（圖／黃士原攝）

串家物語
日本大阪人氣品牌、串炸自助式吃到飽「串家物語」，繼台北南港店、台中港店之後，即將插旗新北市板橋地區，地點就在遠東百貨板橋中山店11樓(板橋店)，屆時板橋土城一帶喜歡串炸DIY的朋友就不用跑到南港了。

串家物語會在每個客桌上皆配置四方形安全油炸鍋，附有油炸蓋檔板讓賓客使用。食材部分提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒及鯛魚燒等超過30種菜色，賓客可搭配日本進口醬料如甘口醬、柑橘酢及辛口醬等，體驗DIY樂趣幫炸物裹上獨家麵衣。


▲新馬辣經典麻辣鍋。（圖／取自新馬辣經典麻辣鍋粉絲俱樂部

新馬辣經典麻辣鍋
這算是馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋的高級版品牌，主打在馬辣都吃不到的升級版肉品與海鮮，像是澳洲M7黑毛和牛、鮑魚等，一樣也是吃到飽，價格635元起。

關鍵字： 美食情報 板橋美食

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