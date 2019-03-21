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全台17家法國外交部認證的法式餐廳　澎湖、台東及金門各有1家

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▲▲THOMAS CHIEN法式餐廳外觀。(圖／THOMAS CHIEN法式餐廳提供)
▲THOMAS CHIEN法式餐廳多次入選味覺·法國。(圖／THOMAS CHIEN法式餐廳提供)

記者黃士原／台北報導

由法國外交部串聯各地使館、法國旅遊發展署等合作單位舉辦的全球性美食盛會「味覺•法國 Good France」從3月21日至24日舉行，而台灣獲選參與的法式餐廳增加至17家，不只台北、台中及高雄有餐廳入選，台東、澎湖與金門也都有法式餐廳入選，其中法國小酒館已連續多年入選。這17家法式餐廳等於是拿到法國外交部認證。

「味覺·法國」是由法國外交部舉辦，串聯各國法式料理主廚特別精心設計一套菜單，全球共5000位主廚參加，這包含了台灣17位主廚在内，而被入選的餐廳被區分成3種，分別是高級法式料理、 法式現代料理及小餐館。今年的味覺·法國舉辦時間為3月21日到3月24日，以普羅旺斯料理與在地食材爲主題，如果愛好法國美食可以選擇所喜愛的餐廳訂位。


▲台中鹽之華法式餐廳搬到七期了。（圖／鹽之華提供）

首次入榜的中山招待所配合時節推出春天新菜單，將當季的蔬果食材融入台灣特色，創作出別出心裁的法式料理，充滿清新溫暖風味。主廚以食用花草入菜，搭配新鮮海味，不僅口感層次豐富，每道菜更像是賞心悅目的藝術品。


▲中山招待所的菜色，帝王蟹.番茄凍.布拉塔乳酪。(圖／中山招待所提供)

▲台東Sinasera 24主廚。（圖／取自法國在台協會網站)
▲台東Sinasera 24主廚。（圖／取自法國在台協會網站)

17家法式餐廳如下

台北市:
●Ephernité（法式現代料理）
●亞都麗緻 巴賽麗廳 La Brasserie（小酒館）
●S Hotel（小酒館）
●Chateau zoe 酒窖餐廳（法式現代料理）

澎湖縣
●莫子嗜物所 Bang Bang Banana（法式現代料理）

金門縣
●金門樸食 A Table（現代法國料理）

新北市
●RéeL 法式小酒館（小酒館）

台南市
●光影新歐陸料理 Les Ombres d’Ambre（法式現代料理）
●A Table 法國小酒館（小酒館）

高雄市
●THOMAS CHIEN法式餐廳（高級法式料理）
●Pasadena 帕莎蒂娜國際餐飲事業（高級法式料理）

台中市
●Gulu’s House咕嚕好吃法式風味廚坊（小酒館）
●中山招待所（高級法式料理）
●Delys & Sens 得梨思法式料理 友善環境的得梨思法式料理（高級法式料理）
●Restaurant Revivre法式餐廳（高級法式料理）
●鹽之華法式餐廳 Fleur de Sel Restaurant & Bar（高級法式料理）

台東
●Sinasera 24（高級法式料理）

關鍵字： 美食情報 法式餐廳 味覺·法國

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