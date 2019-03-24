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紫藤隧道、吉野櫻25日進入最美花期！春日「必追5大花海」

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▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／綜合報導

忽冷忽熱的天氣，導致今年花期亂了套，像是竹子湖海芋就提前一個月開花，《ETtoday新聞雲》整理出春季必追的5大花海和最新花況，無論是穿梭粉紫隧道或置身絕美海芋田，夢幻的景致都讓身心靈無比療癒，花況正美的當下，趕緊揪親友們衝一波！

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

▲海芋田配上花鞦韆，人人都能當一日花仙子。（圖／記者林敬旻攝）

1. 海芋
雪白海芋成竹子湖的象徵，在正式揭幕前花況就已達7成，吸引不少民眾上山搶拍。雪白海芋田與青綠山谷相輝映，時而清亮時而霧氣朦朧，即使不是網美都能滿足當一日花仙子的心願。除了賞花，還可以換青蛙裝採海芋、享用咖啡輕食，或是到頂湖賞花環湖步道漫遊。

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

▲除了賞花，換青蛙裝下田採海芋也相當有趣。（圖／記者林敬旻攝）

今年主題為「數數海芋」，主要景點結合海芋造型之許願卡設計，4月4日至4月7日期間，於海芋大道苗榜花園前廣場舉辦海芋「心創市集」，現場布置海芋攤車，並仿歐洲市集風格，展售北市各區農特產及海芋相關商品，今年也跟中華郵政合作推出海芋季限量明信片和紀念郵戳。

2019年竹子湖海芋季
活動期間：3月29日至4月28日（花期至5月中）
官網

▲天元宮櫻花。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天元宮櫻花去年花況。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2. 吉野櫻
北台灣每年的追櫻盛事，不得不提淡水天元宮的吉野櫻花況，日前天元宮粉專宣布25日進入最佳花期，目前吉野櫻已慢慢甦醒，現在就可以著手追花計畫。想要賞吉野櫻，包含陽明山、福壽山農場、九族文化村、阿里山等都是推薦賞櫻點，預計花期會持續至4月，想要一睹粉嫩櫻花舖天蓋地的畫面可要把握機會。

▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

▲淡水紫藤咖啡園是北台灣著名紫藤花景點。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

3 .紫藤花
紫藤花從日本紅到台灣。北台灣紫藤花景點首推號稱全台最大的「淡水紫藤咖啡園」，粉絲專頁已宣布也在25日起達最美時刻；另一地點則是嘉義縣梅山鄉瑞里村，沿著嘉義166縣道平均每公里就有紫藤賞花點全線超過20處，想要「紫色瀑布」的民眾，就趁現在。

▲花蓮台九線藏有一處黃花風鈴木秘境（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處粉絲專頁。）

▲花蓮瑞穗瑞穗鄉富源國中附近的興泉圳，沿著河岸兩側種植了300多棵黃花風鈴木。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處粉絲專頁

4. 黃花風鈴木
黃花風鈴木主要盛放在3月，花蓮瑞穗瑞穗鄉富源國中附近的興泉圳，沿著河岸兩側種植了300多棵黃花風鈴木，被譽為「東台灣最美金色大道」。另外，台中太順路兩旁的黃金風鈴木是當地知名賞花點，附近的廍子公園則密集栽種黃花風鈴木，每到花季，就會迎來金黃花朵大爆發，成為拍照打卡熱點。

▲▼2019臺北杜鵑花季記者會-杜鵑花。（圖／記者黃克翔攝）

▲2019臺北杜鵑花季每個周六都有活動。（圖／記者黃克翔攝）

5. 杜鵑花
台北城南區每年種植10萬株杜鵑花，讓台北市變為「杜鵑花之城」，2019台北杜鵑花季首度推出幸福花熊打卡點，同時也與一之軒、華元食品、台大公館商圈協會、溫羅汀特色咖啡店及獨立書店、live house聯手合作，為期四個週六帶來藝文表演、粉紅野餐音樂會、幸福嘉年華、古典音樂饗宴，不論視覺、聽覺及味覺都讓民眾充分感受到杜鵑花季迷人魅力！

2019台北杜鵑花季
活動期間：3月14日起至4月7日（期間每周六3月16日、3月23日、3月30日、4月6日均有活動，詳情請上官網 查詢）

關鍵字： 花海旅遊 賞花旅遊 台灣特色 紫藤花 櫻花 海芋

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