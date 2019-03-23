ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

24日抵基隆港！軍艦迷「免費登艦探秘」行前必知懶人包

ETtoday旅遊雲

海軍106年敦睦遠航訓練支隊駛抵基隆港，海軍司令部表示，除開放艦艇參觀，並安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及海軍陸戰隊學校莒拳隊等操演；另外，「磐石軍艦」上也設置文宣館，藉由陳展裝備、物品，使國人了解國家科技發展、臺灣精品、工藝之美，以及國軍發展願景，進而達到全民國防與提升人才招募成效。（圖／軍聞社吳柏毅）

▲北台灣軍事迷注意，敦睦遠航訓練支隊將於明（24）起2天停靠基隆港。（圖／軍聞社吳柏毅）

旅遊中心／綜合報導

北部人久等！敦睦遠航訓練支隊明（24）起2天將停靠基隆港，於東五碼頭威海營區開放讓民眾免費參觀，想登艦走進軍營探秘的旅客，國民身分證件可要準備好，並建議提早入場。

海軍敦睦遠航艦隊繞行到基隆港是第5站，24日開放登艦的時間為上午9點至下午3點，24日當天早上9點有開幕歡迎儀式及一連串表演，包含陸戰健兒組成的莒拳隊型場、擊破表演，25日下午2點有海軍官校學生鼓號樂隊等精彩演出，同時開放參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館。

▲▼海軍107年度敦睦遠航支隊歸國。（圖／中華民國海軍）

▲艦隊繞行消息釋出後，引來民眾熱烈討論度。（圖／中華民國海軍）

3月初艦隊繞行消息傳出後，隨即引發熱烈討論度，17、18日停靠台南安平港時，一早就吸引大批軍事迷和民眾前來，除了登艦，海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊等活動也十分吸睛，24日軍艦將抵達基隆港，勢必吸引北台灣軍事迷爭相朝聖。

▲海軍敦睦遠訓支隊3月17、18日2天停靠在安平商港開放參觀，吸引無數軍事迷與民眾前來參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海軍敦睦遠訓支隊3月17、18日2天停靠在安平商港開放參觀，吸引無數軍事迷與民眾前來參觀。（圖／記者林悅翻攝）

海軍敦睦遠航艦隊3月15日起繞行台灣一圈，以高雄為起點，依序前往台南、澎湖、台中，24日抵達基隆港停留2天後，會再前往宜蘭蘇澳和花蓮港，有興趣的民眾需持國民身分證登艦參觀，也能一併親見海軍壯盛軍容的魅力。

海軍敦睦遠航艦隊
基隆東五碼頭威海營區：3月24日、25日 早上9點至下午3點
宜蘭蘇澳中正營區：3月29日、30日 早上9點至下午3點
花蓮港：3月31日、4月1日 早上9點至下午3點

※ 民政局提醒之注意事項
1. 特別開放對象為具中華民國國籍之國民，登艦時請出示具照片之合法證件。
2. 外籍配偶由具中華民國國籍之配偶陪同登艦；外籍看護須陪同具中華民國國籍之雇主登艦，登艦時均請出示具照片之合法證件。
3. 外籍人士未經事先申請不得登艦。
4. 因安全考量，請勿使用空拍機。

關鍵字： 基隆旅遊 敦睦遠航訓練支隊 軍艦迷 軍艦 中華民國海軍

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先試乘！百麗新船首航台中－馬公號

世界最快「雲豹輪」23日嘉義首航

日本阿倍野期間限定「高空賞櫻」

桃園拉麵店只賣3口味還能免費加麵

用炸的烤鴨！桃園超特別的一鴨三吃

你去過了沒？盤點嘉義3條絕美步道

彰化在地人捨不得分享的黃金鍋貼

萌到爆！1001隻熊大量出沒義大

台南山丘梯田狀建築竟是果菜市場

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

熱門行程

最新新聞更多

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

台鐵「仲夏寶島號」3日遊4/1開賣

軍艦迷注意！基隆港2日「免費登艦」

這裡有雙心石滬！宜蘭水上景觀餐廳

雲林台灣好行雙路線新增6大景點

阿霞飯店與義式餐廳推台義混血菜

漢來美食推出瓊瑤宴　已售出5成

日本阿倍野期間限定「高空賞櫻」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366