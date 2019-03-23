24日抵基隆港！軍艦迷「免費登艦探秘」行前必知懶人包

▲北台灣軍事迷注意，敦睦遠航訓練支隊將於明（24）起2天停靠基隆港。（圖／軍聞社吳柏毅）

旅遊中心／綜合報導

北部人久等！敦睦遠航訓練支隊明（24）起2天將停靠基隆港，於東五碼頭威海營區開放讓民眾免費參觀，想登艦走進軍營探秘的旅客，國民身分證件可要準備好，並建議提早入場。



海軍敦睦遠航艦隊繞行到基隆港是第5站，24日開放登艦的時間為上午9點至下午3點，24日當天早上9點有開幕歡迎儀式及一連串表演，包含陸戰健兒組成的莒拳隊型場、擊破表演，25日下午2點有海軍官校學生鼓號樂隊等精彩演出，同時開放參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館。

▲艦隊繞行消息釋出後，引來民眾熱烈討論度。（圖／中華民國海軍）



3月初艦隊繞行消息傳出後，隨即引發熱烈討論度，17、18日停靠台南安平港時，一早就吸引大批軍事迷和民眾前來，除了登艦，海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊等活動也十分吸睛，24日軍艦將抵達基隆港，勢必吸引北台灣軍事迷爭相朝聖。

▲海軍敦睦遠訓支隊3月17、18日2天停靠在安平商港開放參觀，吸引無數軍事迷與民眾前來參觀。（圖／記者林悅翻攝）



海軍敦睦遠航艦隊3月15日起繞行台灣一圈，以高雄為起點，依序前往台南、澎湖、台中，24日抵達基隆港停留2天後，會再前往宜蘭蘇澳和花蓮港，有興趣的民眾需持國民身分證登艦參觀，也能一併親見海軍壯盛軍容的魅力。

海軍敦睦遠航艦隊

基隆東五碼頭威海營區：3月24日、25日 早上9點至下午3點

宜蘭蘇澳中正營區：3月29日、30日 早上9點至下午3點

花蓮港：3月31日、4月1日 早上9點至下午3點



※ 民政局提醒之注意事項

1. 特別開放對象為具中華民國國籍之國民，登艦時請出示具照片之合法證件。

2. 外籍配偶由具中華民國國籍之配偶陪同登艦；外籍看護須陪同具中華民國國籍之雇主登艦，登艦時均請出示具照片之合法證件。

3. 外籍人士未經事先申請不得登艦。

4. 因安全考量，請勿使用空拍機。