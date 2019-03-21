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海芋季節提前到！小知識：竹子湖海芋為何只有白色的？

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▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹子湖海芋季21日花況。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

在29日海芋季正式開跑前，竹子湖海芋已開了7成，以頂湖社區和竹子湖大道最為密集，一共有10公頃，30多間海芋園。雪白的海芋帶有純潔的意象，已成為竹子湖的代表，但你知道為何陽明山的海芋都為白色的呢？讓主辦海芋季活動長達15年的農學專家李秉城來解密。

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者彭懷玉攝）

▲你知道為何陽明山的海芋都為白色的呢？（圖／記者彭懷玉攝）

北投區農會推廣部李秉城表示，海芋有分水生型和陸生型，陽明山竹子湖地勢高、溫差大，種植的全是水生型的白色海芋，這種海芋正適合在偏涼的氣候才能長得好。

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾若要採水生海芋，可選擇是否要換上連身「青蛙裝」。（圖／記者林敬旻攝）

李秉城說，但民眾若要採水生海芋，要換上連身「青蛙裝」，但因為現在愛美的人多，如果懶得換衣服，多數的農園也將海芋田梗種的靠近陸地，旅客只要伸手就摘得到，加上山區常下雨，可以只穿雨鞋採海芋，不一定要換裝，兩種方式均可滿足不同旅客的需求。

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

▲下水採海芋須小心步伐慢慢走，以免「撲街」。（圖／記者林敬旻攝）

李秉城補充，換完裝下水採海芋須小心步伐慢慢走，摘花方式為手掌大拇指虎口張開，反手垂直向下伸進水田裡將葉子撥開，再用力拔起，聽到「啵」一聲再拔起，看到底部白色柄就對了。然而，海芋許多店家摘花均是預約制，為了避免摘不到花的情況，最好先致電詢問花農，不然就得直接上山碰碰運氣了。

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

▲海芋許多店家摘花均是預約制，為了避免摘不到花的情況，最好先致電詢問花農，不然就得直接上山碰碰運氣。（圖／記者林敬旻攝）

而另一種彩色海芋則不適合在竹子湖區域種植，一方面彩色海芋為陸生型，適合在溫暖的氣候生長，陽明山一帶因為夜溫太低，加上日夜溫差常達10度，不適合種植彩色海芋，目前在台中、彰化比較看得到，桃園則是配合彩色海芋季特別種植的。

▲2018桃園彩色海芋季第二週末人數再創新高，累計人次達67萬。（圖／農業局提供）

▲2018桃園彩色海芋季。（圖／桃園農業局提供）

關鍵字： 台北市旅遊 海芋季 2019竹子湖海芋季 海芋

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