影／台北杜鵑花季14日啟動！野餐、音樂會連續4週六免費玩

▲2019台北杜鵑花季今（14）日正式啟動。（圖／記者黃克翔攝）

記者彭懷玉／台北報導

2019台北杜鵑花季今（14）日正式啟動，一直開跑至4月7日，連續4個週六帶來文創市集、粉紅野餐、嘉年華、古典音樂會等系列活動，雖然今年因氣候因素花況不佳，仍透過異業結盟，強化杜鵑花意象，邀民眾感受春日粉嫩魔力！

▲由於氣候異常，杜鵑花目前開約5~6成。（圖／記者黃克翔攝）

今日台北市長柯文哲與北市府觀傳局局長劉奕霆等貴賓出席杜鵑花季開幕式，台北吉祥物熊讚及首度亮相的「幸福花熊」也為活動揭開序幕。

▲台北市長柯文哲表示，杜鵑花不只是台大的校花，也是台北市的市花。（圖／記者黃克翔攝）

台北市長柯文哲表示，杜鵑花不只是台大的校花，也是台北市的市花，每年種植10萬株，以台大為中心，一直向外延伸到大安森林公園及寶藏巖一帶，幾年後台北城南地區將被杜鵑花佈滿，但柯也坦言因為暖冬關係，導致花況較不好，表示市府可以規劃，一步一步做，希望讓外國遊客會因為杜鵑花盛開來台灣玩。

▲柯文哲表示，每年種植10萬株，以台大為中心，一直向外延伸到大安森林公園及寶藏巖一帶。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲表示，市府將台北杜鵑花季定調為「春天．幸福．有愛」的春日盛會，今年邁向第三年，希望每到春天，杜鵑花季能夠營造整個城市幸福的氛圍，並深化杜鵑花意象，內化成台北市的文化底蘊。





▲市府將台北杜鵑花季定調為「春天．幸福．有愛」的春日盛會。（圖／記者黃克翔攝）

「2019台北杜鵑花季」今年首度推出幸福花熊打卡點，同時也與在地產業結盟，結合一之軒、華元食品、台大公館商圈協會、溫羅汀特色咖啡店及獨立書店、live house，為期四個週六帶來藝文表演、粉紅野餐音樂會、幸福嘉年華、古典音樂饗宴，不論視覺、聽覺及味覺都能讓民眾充分感受到杜鵑花季迷人魅力！

▲「2019台北杜鵑花季」今年也與一之軒、華元食品等在地產業結盟。（圖／北市府觀傳局提供，以下皆同）

▲3月23日將於大安森林公園舉辦粉紅野餐音樂會。

北市府觀傳局表示，16日的「花語閱讀咖啡香」在自來水園區首波登場，除了開放當日免費入園，現場也規劃了音樂展演區、花語傳情區、花語閱讀區、文創美食市集共20個攤位，還有免費限量的左岸咖啡，緊接著3月23日將於大安森林公園舉辦粉紅野餐音樂會，邀民眾一邊逛市集、聽音樂，一起度過氣質滿分的周末時光。

▲台北杜鵑花季今於大安森林公園正式揭幕。

2019台北杜鵑花季

活動期間：3月14日起至4月7日（期間每周六3月16日、3月23日、3月30日、4月6日均有活動，詳情請上官網 查詢）