「雪白v.s.彩色海芋」仙氣登場！2處海芋季哪裡看、花期懶人包

▲竹子湖海芋季於本月29日開跑，現在山上花已開了7成。（影／記者彭懷玉攝）

▲竹子湖海芋田之中，花鞦韆是IG最熱門打卡點。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／綜合報導

忽冷忽熱的天氣，打亂全台花期，往年3月底才開的海芋，今年提前了一個月開花，活動從月底陸續開跑！陽明山竹子湖種植約10公頃的雪白海芋，純潔中帶有幸福意涵；桃園則種植繽紛的彩色海芋，面積也有3公頃之大，都各自有不同擁護者，找個假日好天氣，與最愛的他（她）賞花，順便大拍美照吧！

▲去年推出旅蛙造景的財福海芋田，今年則有象徵葡萄酒莊意象等造景。（圖／記者彭懷玉攝）

1. 2019年竹子湖海芋季

陽明山一年四季都有花可賞，接棒櫻花季，海芋季已步入賞花期，雪白海芋與青綠山谷相映襯，配上農民精心設計的花鞦韆、紅相框和葡萄酒莊等造景，讓拍照更多了樂趣。無論天氣晴朗的清亮感，或是霧氣朦朧的浪漫感，都呈現出不同意境，現在出發賞花更能避開人潮。

▲紅色相框也位在財福海芋田。（圖／記者彭懷玉攝）

北市產發局表示，竹子湖海芋季今年主題訂為「數數海芋」，以數一朵海芋，許一個有你的願望為主軸，營造白色系地景，尤其是去年爆紅的花鞦韆今年也特別保留下來，快門一按，捕捉下幸福的瞬間，由於相當火紅，吸引眾多旅客前來拍照打卡，若是假日前往，可能要多點耐心等候。

▲去年爆紅的花鞦韆為名陽圃老闆親手打造，今年也特別保留下來，若是假日前往，可能要多點耐心等候。（圖／記者彭懷玉攝）

除入口處海芋意象地景佈置外，在清明節4月4日至4月7日期間，於海芋大道苗榜花園前廣場舉辦海芋「心創市集」，現場布置海芋攤車，並仿歐洲市集風格，展售北市各區農特產及海芋相關商品。延續去年獲好評的竹子湖旅行郵局，今年也跟中華郵政合作推出海芋季限量明信片和紀念郵戳。

2019年竹子湖海芋季

活動期間：3月29日至4月28日（花期至5月中）

官方網站

▲桃園彩色海芋季。（圖／桃園市政府提供）

2. 2019年桃園彩色海芋季

看過竹子湖白色海芋不稀奇，有看過彩色的海芋嗎？由桃園市政府主辦的桃園彩色海芋季將於4月4日至21日登場，今年以「芋見愛情海」為題，種植逾6萬株彩色海芋及2萬株的百合，花區總面積廣達5公頃，彩芋田面積就佔了3公頃。





▲桃園彩色海芋季3/20公布入口意象。（圖／翻攝自桃園彩色海芋季粉絲專頁）

今年彩色海芋季也突破以往，象徵愛情航向美好未來的「芋見愛情海」及享受著愛情甜蜜果實的「敲響幸福鐘」兩大展區。除了賞花，現場也有特色裝置、在地特色DIY體驗、農事體驗、婚紗業異業結合等。桃園市政府也表示，請旅客4月4日成品亮相後再過來，適逢清明連假，為怕遇到塞車掃興，民眾可先上活動官網查看交通接駁資訊

2019年桃園彩色海芋季

時間 : 4月4日至4月21日 09:00-17:00

地點 : 桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口