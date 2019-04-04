每日限量10碗！萬華隱藏版拉麵店　「極黑羽」湯底竟是黑色

點評：湯頭很好喝的感覺！

文、圖／周花花



《老貳樓》居酒屋最新力作《濟善老麵》，主打淡麗系雞湯拉麵。延續「老」的意象，選點在萬華區艋舺大道巷弄內，用老麵繼續說著關於台灣的故事。一直以來，我都很喜歡品牌包裝敘述的能力，《濟善老麵》把美食與在地文化結合，吃進的不僅有美味，還有台灣靈魂、台灣精神。

位在萬華區艋舺大道巷弄內，從120巷彎進來，即可在左手邊看到；門店沒有顯眼招牌挺低調的，若是開車、騎車前往的人，速度別太快才不會不小心過頭。最近的捷運為龍山寺站3號出口出來，約步行6分鐘路程；或者萬華火車站更近些，只要走個3分鐘就到了。





木製門牆、招牌，掛上帶點日系元素的門簾，第一印象就讓我喜歡。店內裝潢同樣是結合日本、台灣概念，如同《濟善老麵》的雞湯拉麵一樣，融合了多元精神。





從店家臉書粉絲團看來，謝和弦RG─chord、蔡閔佑都曾是座上賓，更曾被雜誌採訪過，以一家2018年底才開幕的店來說十分厲害。

小南門《重熙老麵》、北門《承恩老麵》，雖說都是「老麵」，但無論拉麵或是定位各有特色，總讓我佩服著業主的創意。











座位數並不是太多，皆是面吧檯、面牆的獨立座位，很適合拉麵這種有點孤獨的食物。菜單、檸檬水、餐具、衛生紙擺在自助區，需要請自行拿取。





主食有老雞湯麵、老雞拌麵，一乾一湯兩種選擇，和每日數量限定的極黑羽2.0。湯頭鹹度可調整，建議初訪先選正常，因為鹹度、辣度等皆不會太重，麵量可免費加大，也能再加價加購其他配料。另外還有副食野菜炊飯，剝皮辣椒皮蛋、脆皮豆虎、和風冷豆虎等各式小菜，菜單選擇越來越多元。





柚香蘿蔔—30元。酸甜度皆恰到好處，爽脆可口十分開胃。





雞皮仙貝—40元。雞皮炸得香香酥酥，配上自製酸甜沾醬。以手食用、風味尤佳，炸物上桌時立刻熱熱吃最棒。





野菜炊飯—60元。以老母雞熬出來的清雞湯，直接與生米炊煮，帶著米心的口感、熟度恰到好處，可嚐到清新雞油所掛上的香氣。裡頭還加入胡蘿蔔，悄悄幫營養加了分，軟嫩舒肥雞叉燒還再炙燒過，色香味俱全看似簡單其實很不簡單，60元的售價十分佛心。









午餐限定「野菜炊飯便當」，售價僅需80元。同樣是使用老母雞湯炊飯為主體，再搭配舒肥雞叉燒、溫泉蛋、大白菜、柚香蘿蔔等，還裝飾一隻小雞造型胡蘿蔔。

外帶限定、深受附近上班族喜愛，擔心中午賣光的話，可以先打電話跟店家預訂唷～





老雞拌麵—200元。無論是哪個品牌，我一直蠻喜歡他們家的乾拌麵。豪邁撲上舒肥雞叉燒，再搭配雞油拌炒過的大白菜、溫泉蛋，每品配置都不馬虎。可先吃原味，然後把溫泉蛋戳破攪拌，最後依照個人喜好添加辣醬，變化出專屬好味道。









白細麵沾附醬汁的功力不錯，每一口都蠻入味的。調味以「辣」為主調，再帶點酸、甜、麻，屬於層次豐富之作。若麻的成份可以高一點，想必會更加有特色的。









老雞湯麵—200元。《濟善老麵》的靈魂就是這碗老雞湯麵，配置舒肥雞叉燒、酒香糖心蛋、大白菜、青蔥，有著淡麗系拉麵的高雅外觀。

湯底使用老母雞費時熬煮，再融合炒過的大白菜的雞油，一入口即可感受清雞湯的清甜滋味，帶點似奶油甜感，鹹度不會太高，一般人應該都可以整碗喝光光，暖了胃、暖了心。





加入白菜的概念，讓我直覺想到在大阪《神座拉麵》。不知怎麼的，白菜入拉麵有種說不出的溫馨感，可能跟白菜滷這道台菜有關，但《濟善老麵》的手法優美許多。





白細麵的加水率應屬中等，可吸附湯頭但不會太快泡爛。和清雞湯的搭配十分到位，平衡度、完整度都蠻高的，好吃推薦。





吃到2／3時，可倒入隨拉麵附上的水果酒，帶有酒香的拉麵瞬間連結艋舺意象，酒香、水果香環繞。剩1／3時，再加入碗邊緣附上的柚子胡椒，轉換口味增添柚香、辛香。大家可先在湯匙中試試所變化的口味，再視喜好加入同等比例，不一定要一開始就全加啦～

濟善雞肉丸子—30元。吃老雞湯麵時，店主推薦可再單點一份雞肉丸子，單吃、加入拉麵吃都不錯，能提升湯頭濃度，多一種肉可吃更加過癮。





極黑羽2.0—380元。每日限量10碗的終極拉麵，現在已進化到2.0版。店主會盡量分配成午餐、晚餐數量，讓每個餐期的客人都有機會吃到，但如果想點極黑羽2.0的人，建議還是早點過來比較保險。

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用高檔食材烏骨雞熬煮湯頭，呈現夢幻的亮黑色。湯頭較老雞湯麵濃厚且有層次，甜度的表現也更高，烏骨雞的功力還是厲害。





叉燒也升級成舒肥烏骨雞腿肉，我好像還是第一次吃到舒肥雞腿。原本就Ｑ彈的腿肉，在低溫烹調下口感更嫩了，是很奢侈的拉麵叉燒享受。





麵條用的和老雞湯麵是同一款，皆很適合搭配清雞湯拉麵。除了半顆酒味糖心蛋外，另一半用了黑色系的代表：皮蛋。可在拉麵吃半碗後，加入湯中攪拌增加不同風味，愛皮蛋的人要單吃也行。





從《重熙老麵》到《濟善老麵》，可以感受到團隊的不斷進步，湯頭與麵條的完成度越來越高，小菜的品項、驚豔度也一直在提升。隱身萬華巷弄內的暖心拉麵，確實如店名「濟善」一樣，給了漂泊的心一碗溫暖。

濟善老麵



地址： 台北市萬華區艋舺大道120巷11弄1號

電話： 02─23025833

營業時間：週一～週六12：00─14：30、17：30─21：30 (週日公休)

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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