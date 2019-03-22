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衝突感十足！阿霞飯店的招牌米糕用義式燉飯料理呈現

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▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。

記者黃士原／台北報導、攝影

「這是有史以來第一次！」阿霞飯店第四代掌廚吳健豪跨界到台北的義大利餐廳Domani客座時這麼說。Domani義式餐廳主廚陳星同與阿霞飯店第四代掌廚人吳健豪的四手春酒料理從3月21日起到3月23日，雖然只有3天，但之後部份菜色將會採預約方式提供給想吃的客人。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲台義混血的黃金紅蟳米糕燉飯。

這場台菜餐廳與義式餐廳的跨界合作，對於吳健豪與陳星同都算是一個挑戰。吳健豪說，首先是義式料理的烹飪手法與台菜大不相同，義式大多是烤、煮，但台菜的料理手法卻還有炒、炸、蒸等，他們就是要想辦法讓兩種料理手法融合並且做出一道好吃的菜色。不過，吳健豪說，對於這次合作的感想就是「很妙」。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲Domani x 阿霞經典四喜。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲碧玉雞佐義式青醬。

本次跨界合作，八道菜色上不但保留阿霞與Domani的精神，更翻玩台菜與義菜元素，例如阿霞的招牌菜色紅蟳米糕，在本次春酒菜單中主廚以義大利米取代糯米，再輔以燉飯的方式料理食材，呈現出充滿鮮味的「黃金紅蟳米糕燉飯」。吳健豪特別提到，這道燉飯的鮮味在於他們用手工取出紅蟳蟹膏後，再跟義大利米一起燉煮，入口有著讓人懷念的米糕味道，但咬下米粒時卻像是在吃義大利燉飯，很有衝突感。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲炸蝦香珠寶盒。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲阿霞style香醋炒菇。

而「炸蝦珠寶盒」則是酥炸阿霞飯店最高規格的肥美玉晶蝦，再以蝦餅襯墊，最後放上Domani的明星前菜義式肉丸子，混搭出台義傳統的鹹香滋味；湯品「潺綿虱目魚湯」則將台南巷仔內的日常生活端上桌，虱目魚、西瓜綿、魚丸等都是餐桌上的要角；最後一道甜點「杏福圓滿冰沙甜湯」由台南人氣甜品店蜷尾家友情跨刀，帶來道地的古早味冰品。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲潺綿虱目魚湯。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲豬圓玉潤&季節時蔬。

▲第一次跨界！阿霞飯店、義式餐廳推出台義混血春酒料理。（圖／記者黃士原攝）
▲阿霞飯店第四代掌廚吳健豪。

關鍵字： 美食情報 台北市美食 阿霞飯店 Domani

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