旅客竟直接爬上寺院屋頂！日本景點傳出「禁大型觀光團」

▲日本旅遊。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

隨著2020東京奧運逼近，日本政府早已投入許多資源整合當地人力，希望提供屆時到訪的國際旅客各種協助。但是在這個同時卻也傳出一些景點，包括廟宇、酒吧，拒絕接待外國旅客，原因是太多觀光客不懂得尊重日本當地的規矩，行為不佳。

根據孤獨星球網站，日本近幾年來成為亞洲首選前幾名的旅遊地，過多的遊客湧入也讓當地大感吃不消。許多當地商家表示，旅客的不當行為已經帶來困擾，像是福岡縣南葬院的臥佛常常出現一些行為誇張的旅客，為杜絕這樣的狀況，現場已經出現寫有12國語言的看板，謝絕大型觀光團進入參拜。

寺廟住持接受朝日新聞訪問時提到，過去10年有太多大型旅遊團到訪，每次20～30輛遊覽車的旅客，嚴重打擾到寺院原本寧靜的生活，而且旅客還侵入神聖的瀑布甚至爬上屋頂。寺廟態度堅決，但是散客和國際旅客依然可以進入參訪，只不過要注意禮節。2017年開始就傳出日本各地零星的不接待旅客新聞，件件幾乎都與旅客不當行為有關，除了不尊重寺院之外，還包括旅客帶外食進餐廳以及把用餐的盤子當菸灰缸等等。

雖然日本大部分地區仍然正面地面對觀光客，但是日本旅遊協會（JNTO）也表示，他們相當留意過度觀光的狀況，因為觀光客已經影響到當地人的生活，也帶來了大量汙染。