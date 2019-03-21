蜜月不一定馬爾地夫！安納塔拉酒店年底進駐夢幻海島模里西斯

▲安納塔拉酒店計劃今年第四季進駐模里西斯。（圖／安納塔拉度假酒店集團提供，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

奢華度假Spa酒店安納塔拉酒店即將進駐海島模里西斯，安納塔拉集團近日公佈，模里西斯安納塔拉度假酒店將於2019年第四季度開業，正式打入印度洋海島奢華酒店市場。

模里西斯安納塔拉度假酒店距離西沃薩古爾·拉姆古蘭爵士國際機場僅15分鐘車程，鄰近休閒娛樂勝地藍灣海洋公園，藍灣因其珊瑚礁而出名，是模里西斯島上著名的浮潛與潛水勝地，從酒店驅車15分鐘即可抵達模里西斯原來的首都馬埃堡，充滿當地特色市集、博物館、英法戰爭期間修築的防禦工事等，飯店地理位置絕佳。

▲模里西斯安納塔拉度假酒店規劃164間房。



酒店共有164間客房與套房，2020年上半年將新增8間奢華的泳池別墅，其中2間為雙臥別墅，另外6間為四臥別墅。酒店內設施包括提供庭院與海灘用餐環境的海鮮燒烤餐廳、全日制餐廳、葡萄酒窖私人用餐區、咖啡館，位於泳池邊和麵朝海灘的兩間酒吧、30米泳池、健身房、特色安納塔拉水療中心和一個兒童俱樂部。

模里西斯安納塔拉度假酒店以模里西斯首都路易士港和島上各地可見的豐富傳統建築元素作為靈感打造，建築與裝飾都自然而然以本地材料為主，讓整個建築和諧地融入自然環境，風格來自當地殖民時期的建築，營造出一種氛圍輕鬆的熱帶海灘屋才有的活力。

▲飯店設計以殖民時期建築為靈感。



模里西斯是印度洋西南角的一個島嶼國家，因其種類眾多的動植物而聞名，其中很多都是島上特有的物種。就目前所知，模里西斯是17世紀滅絕的渡渡鳥唯一的家園。模里西斯島上提供許多以大自然為主題的海陸活動。遊客可以租船出海釣魚，乘坐玻璃艙底的船隻漂過寧靜蔚藍的海面前往浮潛地點，到附近的小島上觀察鳥類，遊覽令人心曠神怡的植物園等。

因此為了當地環境保育，模里西斯安納塔拉度假酒店將配備太陽能設施，用來加熱客房用水，由此減少能源消耗；酒店內景觀綠化採用本地土生花卉植物，回收廢水用以灌溉和清洗等用途，在酒店裝飾中使用回收再利用的材料等；模里西斯安納塔拉度假酒店也不會提供塑膠的吸管，實踐對環境友善的經營理念。