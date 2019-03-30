ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

夜貓子有口福了！台南吧檯燒肉小店　濃郁咖哩配燒肉超過癮

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：看完口水直流！
ETtoday餓勢力

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

還記得第一是吃貴一郎燒肉的時候，那種優質的肉品及專人烤肉記憶依然深刻，真的好好吃，會讓人回味無窮的那種！近期得知有2店「貴一郎S．R．T燒肉咖哩」，而且販售的是我喜歡的咖哩餐點，還配上和牛！光想像我就口水直流了，馬上揪朋友一起前往品嘗。

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

店址位於府前路上，鄰近台南孔廟商圈，附近也有許多知名的店家。來這裡旅遊的朋友，周邊有許多好吃好逛的店家，可以安排在行程內，貴一郎燒肉咖哩就在府前路一段近南門路口。

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

平日晚餐時段接近客滿！店內主要以吧檯座位為主，一旁還有高腳椅的兩人座位。桌邊都有放置開水、調味料、餐具，可以自行取用。

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

當天我們剛好被安排坐在吧檯燒肉區，看著服務人員烤肉，看得我心癢癢嘴癢癢，好想吃啊～～～等等我也要來單點燒肉，來這裡真的必點一份！

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲貴一郎S．R．T燒肉咖哩MENU

點餐4步驟，先想好今天想吃的咖哩與份量→選擇想加入的配料→是否需要備長炭烤牛（豬）排→是否搭配套餐。也有單點品項的部分可以選擇，就是讓你自由配～

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲和牛咖哩220＋綜合配料50＋B套餐（沙拉、海藻柴魚高湯、手工冰淇淋）80

光看到上面的起司就覺得好好吃！可以單點和牛咖哩，也可以像我這樣加上配料呦～

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲海藻柴魚高湯

湯品喝起來清爽不油膩，很適合搭配上燒肉及咖哩。湯頭有著柴魚的香氣，溫熱喝很不賴～

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲沙拉

小黃瓜與白蘿蔔的搭配，佐上胡麻醬，清脆帶有胡麻香味，口味很清爽。

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲和牛咖哩綜合配料

搭配泡菜、起司及太陽蛋，日式咖哩馬鈴薯燉透心，泡菜甜中帶酸辣度尾韻。肉軟有纖維感，軟嫩的那種滋味，與蛋黃、起司搭配口感 更加柔順有層次。我的是三種全加，有交錯不同部位，有筋的部位彈牙味道透心。蛋白增添彈嫩口感，蛋黃讓咖喱風味更柔順。

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲手工冰淇淋

當日吃到的冰淇淋口味是草莓的。剛好最近也是草莓季的尾，趕快再來個草莓冰淇淋，吃起來有草莓的酸香滋味。

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲牛舌咖哩140＋拉絲微加絲咖哩（任一套咖哩升級）50

這一道光是視覺上就100分，咖哩飯上鋪上滿滿的起司，看著起司滿滿的融入咖哩中，雖然吃完會很有罪惡感，但還是敵擋不了這咖哩！

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲牛舌咖喱

這牛舌咖哩還蠻特別的，有兩種不同的口感，有些牛舌部位是軟嫩的，有些則是帶點嚼勁的雙重口感。嚼勁與軟嫩的牛舌混搭，一次滿足你的味蕾，再配上「拉絲微加絲咖哩」，有著濃的起司香。他們家的咖哩風味也很濃郁順口，是會想一口接著一口吃的那種，輕輕的夾上一口咖哩，都會牽絲！起司控、牛肉控、咖哩控，這道在呼喚你了，真的好好吃呦～

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）

來這裡免不了的就是點上烤牛排，專人現烤不怕烤焦，給你美味的現烤牛排，也有豬排可以選擇呦～而且使用的是備長炭，擁有細緻而優良的質素。

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲當日和牛排250

每天部位不同，所以你吃到的跟我吃到的會不一樣。當天我品嘗到的是上板腱，油脂豐厚肉質軟嫩，搭配玫瑰鹽就超美味，帶有肉汁，我很喜歡，差點一個人獨享這一塊牛排！好想配上一杯啤酒啊～

▲▼貴一郎S．R．T燒肉咖哩。（圖／愛比妞提供）
▲厚切上牛舌

牛舌，彈韌沒有纖維感，帶有嚼勁，不會油膩，彈口中有一種特殊油香。喜歡吃和牛或是咖哩的朋友，真的可以來一趟，還有燒肉可以滿足你，就算一個人也可以吃到美味的和牛燒肉及咖哩。

貴一郎S．R．T燒肉咖哩

地址：台南市中西區府前路一段189號
電話：0966─650829
營業時間：週一～週五11：30─14：00／17：30─23：00（週三上午公休）
週六、日11：30─14：30／17：30─23：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
粉絲團Instagram部落格

關鍵字： 貴一郎燒肉咖哩 愛比妞 達人美食 美食情報 台南美食 宵夜美食 孔廟商圈美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

隱身安平老街巷弄裡的咖啡店　品嚐RUBBY手作千層濃郁滋味

營業到深夜！台南藏身民宅裡的甜點店　竟然用浴缸當桌子

台南孔廟周邊「五行小豬饅頭」　還有超萌柴犬造型！

朝聖台南美術館二館純白咖啡店　戶外區座位超療癒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄藤枝森林遊樂區3月底重新開放

三樓高溜滑梯免費玩！新竹遊戲站

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

能免費洗頭！台中老屋藝術市集開幕

墾丁2處新秘境新開放

400多攤美食！台南夜市新開幕

親子必玩！駁二全台最大木育森林

著古裝到春水堂　經典菜買一送一

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

蒙古紅火鍋撤出東區　將搬到三峽

熱門行程

最新新聞更多

MLD台鋁及3家餐廳進駐微風南山

產險業申訴率　國泰世紀拿最低

台南2天1夜吹海風放空小旅行

台南吧檯燒肉小店咖哩配燒肉超過癮

台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中！

澳粉紅湖吸網美打卡　專家說話了

羽田機場－三井Outlet直達車4月..

別犯啊！最讓人討厭的5種旅客行為

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366