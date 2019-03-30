夜貓子有口福了！台南吧檯燒肉小店　濃郁咖哩配燒肉超過癮

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：看完口水直流！





文、圖／愛比妞



還記得第一是吃貴一郎燒肉的時候，那種優質的肉品及專人烤肉記憶依然深刻，真的好好吃，會讓人回味無窮的那種！近期得知有2店「貴一郎S．R．T燒肉咖哩」，而且販售的是我喜歡的咖哩餐點，還配上和牛！光想像我就口水直流了，馬上揪朋友一起前往品嘗。









店址位於府前路上，鄰近台南孔廟商圈，附近也有許多知名的店家。來這裡旅遊的朋友，周邊有許多好吃好逛的店家，可以安排在行程內，貴一郎燒肉咖哩就在府前路一段近南門路口。

















平日晚餐時段接近客滿！店內主要以吧檯座位為主，一旁還有高腳椅的兩人座位。桌邊都有放置開水、調味料、餐具，可以自行取用。





當天我們剛好被安排坐在吧檯燒肉區，看著服務人員烤肉，看得我心癢癢嘴癢癢，好想吃啊～～～等等我也要來單點燒肉，來這裡真的必點一份！



▲貴一郎S．R．T燒肉咖哩MENU

點餐4步驟，先想好今天想吃的咖哩與份量→選擇想加入的配料→是否需要備長炭烤牛（豬）排→是否搭配套餐。也有單點品項的部分可以選擇，就是讓你自由配～



▲和牛咖哩220＋綜合配料50＋B套餐（沙拉、海藻柴魚高湯、手工冰淇淋）80

光看到上面的起司就覺得好好吃！可以單點和牛咖哩，也可以像我這樣加上配料呦～



▲海藻柴魚高湯

湯品喝起來清爽不油膩，很適合搭配上燒肉及咖哩。湯頭有著柴魚的香氣，溫熱喝很不賴～



▲沙拉

小黃瓜與白蘿蔔的搭配，佐上胡麻醬，清脆帶有胡麻香味，口味很清爽。





▲和牛咖哩綜合配料

搭配泡菜、起司及太陽蛋，日式咖哩馬鈴薯燉透心，泡菜甜中帶酸辣度尾韻。肉軟有纖維感，軟嫩的那種滋味，與蛋黃、起司搭配口感 更加柔順有層次。我的是三種全加，有交錯不同部位，有筋的部位彈牙味道透心。蛋白增添彈嫩口感，蛋黃讓咖喱風味更柔順。



▲手工冰淇淋

當日吃到的冰淇淋口味是草莓的。剛好最近也是草莓季的尾，趕快再來個草莓冰淇淋，吃起來有草莓的酸香滋味。









▲牛舌咖哩140＋拉絲微加絲咖哩（任一套咖哩升級）50

這一道光是視覺上就100分，咖哩飯上鋪上滿滿的起司，看著起司滿滿的融入咖哩中，雖然吃完會很有罪惡感，但還是敵擋不了這咖哩！





▲牛舌咖喱

這牛舌咖哩還蠻特別的，有兩種不同的口感，有些牛舌部位是軟嫩的，有些則是帶點嚼勁的雙重口感。嚼勁與軟嫩的牛舌混搭，一次滿足你的味蕾，再配上「拉絲微加絲咖哩」，有著濃的起司香。他們家的咖哩風味也很濃郁順口，是會想一口接著一口吃的那種，輕輕的夾上一口咖哩，都會牽絲！起司控、牛肉控、咖哩控，這道在呼喚你了，真的好好吃呦～











來這裡免不了的就是點上烤牛排，專人現烤不怕烤焦，給你美味的現烤牛排，也有豬排可以選擇呦～而且使用的是備長炭，擁有細緻而優良的質素。



▲當日和牛排250

每天部位不同，所以你吃到的跟我吃到的會不一樣。當天我品嘗到的是上板腱，油脂豐厚肉質軟嫩，搭配玫瑰鹽就超美味，帶有肉汁，我很喜歡，差點一個人獨享這一塊牛排！好想配上一杯啤酒啊～



▲厚切上牛舌

牛舌，彈韌沒有纖維感，帶有嚼勁，不會油膩，彈口中有一種特殊油香。喜歡吃和牛或是咖哩的朋友，真的可以來一趟，還有燒肉可以滿足你，就算一個人也可以吃到美味的和牛燒肉及咖哩。

貴一郎S．R．T燒肉咖哩



地址：台南市中西區府前路一段189號

電話：0966─650829

營業時間：週一～週五11：30─14：00／17：30─23：00（週三上午公休）

週六、日11：30─14：30／17：30─23：00



美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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