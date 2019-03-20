

▲日本美食來台插旗，近鐵集團旗下江戶川鰻魚料理4/17正式開幕。（圖／近鐵集團提供，以下同)



記者黃士原／台北報導



日本近鐵集團旗下的知名鰻魚料理店「江戶川」將插旗台灣。江戶川在日本京都、大阪、奈良、兵庫、福岡都有分店，其首間海外分店將落腳於台北市，將於4月17日正式開幕。

江戶川於京都創業至今60餘年，遵從日本傳統烹調技術調理各式鰻魚料理，其特色是先蒸過再燒烤的「鬆軟江戶燒鰻魚」，本次展店是以近鐵集團旗下的近鉄リテールホールディングス株式会社與在台灣從事鰻魚養殖・加工批發的元屋國際有限公司（高雄市）合資設立的近鐵餐飲國際股份有限公司負責營運管理。





▲鰻魚飯三吃。





▲鰻魚飯(大)。





▲江戶川套餐。



江戶川鰻魚料理方式是將鰻魚從背部剖開後，不添加任何調味料直接燒烤，烤完後送入蒸鍋以去除多餘油脂，最後再沾醬烤至金黃色，特色是鰻魚口感鬆軟好入口，油份不多較為健康。而所使用的的鰻魚為當天宰殺。

江戶川的鰻魚飯也有三吃，第一吃為直接品嚐原味，第二吃為拌入配菜享用，第三吃為倒入以茶和高湯調製的獨家配方「吸茶」所做成的茶泡飯。

近鐵餐飲 鰻 江戶川 台北中山店

地點：台北市中山區中山北路一段105巷14號