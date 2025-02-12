搭船遊石門水庫！川普側臉、元寶浮現水面　湖光山色美如潑墨畫

▲石門水庫大壩碼頭（西碼頭）可體驗搭船遊湖。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／桃園報導

你可曾從湖面視角欣賞石門水庫風光！在船長帶領和導覽下，沿途可見溢洪道、半屏山、龍珠灣，神似美國總統川普側面的奇岩怪石，回程前還能與百年歷史的高遶吊橋合影，即便碰上陰雨天，升起的山嵐霧氣，如同為山巒打上馬賽克，一幅潑墨山水畫盡現眼前，教人流連忘返。

▲▼雨天升起的山嵐霧氣，如一幅潑墨山水畫盡現眼前，教人流連忘返。（圖／記者彭懷玉攝）



石門水庫除了供應民生用水，狹長型的湖泊總長16.5公里，湖光山色美景也兼具休閒觀光功能。水庫設置兩座碼頭，一座位於石門水庫下游的大壩碼頭（西碼頭），另一個位於中上游的阿姆坪碼頭（東碼頭），這次記者是到西碼頭搭乘「環湖十號」，船上提供瓶裝水、餅乾，寬敞沙發座可容納乘客31位。

▲▼船上提供瓶裝水、餅乾，寬敞沙發座可容納乘客31位；船上視角欣賞湖光山色美景。（圖／記者彭懷玉攝）



在船長簡明旭的生動介紹下，每處山頭、岩石彷彿注入了生命力，像是在太陽照耀下會散發金光的「元寶山」，又名二奶山的雙峰山，循著蜿蜒水道探秘，還會一睹宛如浮在湖上的烏龜、神似美國總統川普側面的岩石，樣貌饒富趣味。回程前，別忘了與百年歷史的高遶吊橋合影，捕捉僅有搭船才能拍攝到的角度。

▲船長簡明旭說，山嵐上方的山頭在太陽照耀下會散發金光，他將之取名為「元寶山」。（圖／記者彭懷玉攝）



▲又名二奶山的雙峰山相當知名，甚至有咖啡廳以打了兩坨奶泡的「雙峰咖啡」做為招牌。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼神似浮在湖上的烏龜、美國總統川普側面的岩石，模樣活靈活現。（圖／記者彭懷玉攝）



除了大自然造就的奇岩怪石，沿途槭樹、楓樹、櫻花也為蒼翠山頭染上繽紛色調，一道道風景線倏忽即逝，看著波光粼粼的風景發呆，享受短暫忘憂的時光。

▲回程前，別忘了與百年歷史的高遶吊橋合影，捕捉僅有搭船才能拍攝到的角度。（圖／記者彭懷玉攝）



▲沿途槭樹、楓樹、櫻花也為蒼翠山頭染上繽紛色調。（圖／記者彭懷玉攝）



西碼頭的遊船路線主要分為三種，分別是80分鐘「石秀灣秘境之旅」；120分鐘「薑母島之旅」則多了薑母島登島，滿10人以上方得開船，一人300元，若低於10人，則需滿足一台3000元之低消。另外路線三「溪口吊橋部落之旅」滿12人一人400元，遊覽時間長達180分鐘。

▲西碼頭遊船路線主要分為三種，有80分鐘至180分鐘可依個人喜好選擇。（圖／記者彭懷玉攝）



不過，此趟「石秀灣秘境之旅」路線部分經過調整，需以船家實際行駛路線為準。