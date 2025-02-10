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北市「2大鬱金香海」搭車就到！如庫肯霍夫花園　兼賞茶花、櫻花

▲「2024士林官邸鬱金香季」將於明（22日）起開展，不過近日連續高溫逼得花提前綻放，目前已盛開8成,士林官邸鬱金香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025士林官邸鬱金香季」將於13日開跑。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

被歐洲人譽為「魔幻之花」的鬱金香，深受民眾青睞，台北市民不用跑遠，在士林區就有兩個免費景點可賞鬱金香，猶如置身迷你版荷蘭庫肯霍夫花園。一處位在仰德大道上的「花卉試驗中心」，另一處則是將在2月13日開跑的士林官邸鬱金香展，皆能搭公車、捷運抵達，輕鬆開啟春日視覺饗宴。

▲士林官邸鬱金香展夜間點燈。（圖／公園處提供）

▲士林官邸鬱金香展夜間點燈延長至晚間7點。（資料照／公園處提供）

2025士林官邸鬱金香展
士林官邸公園分別在每年春、秋推出兩檔花季，2月13日即將迎來「2025士林官邸鬱金香展」，本次一共引進超過30種、13萬株來自日本及荷蘭的鬱金香，打造出「愛在荷蘭」、日本風情的「情定礪波」、貫穿愛的「L.O.V.E」、穿越到土耳其的「香戀土耳其」、西洋情人節發源地的「邂逅義大利」情境，以及融合鬱金香品種及愛戀佳句的「詩情花意」等，8大展區各具特色，至2月23日之前，從早上8點開門至晚間7點。

▲台北士林萬麗酒店,普吉島萬麗度假酒店泰國主廚譚納蘇,士林廚房「泰飄香·麗饗泰美味」自助餐,士林萬麗酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北士林萬麗酒店士林廚房。（資料照／記者彭懷玉攝）

今年公園處聯手超過57間特約店家，推出花季限定優惠，民眾憑故宮票根及加入故宮LINE好友到士林官邸公園賞鬱金香，能兌換限量紀念品；或從101最高秘境花園欣賞鬱金香微型特展後，憑景觀台票根，到士林官邸花季展場也能兌換限量紀念品。若是外地來的旅客，入住士林萬麗酒店享用士林廚房名廚套餐，或是到陽光士林珮柏旅館皆享住宿9折優惠。

前往士林官邸十分方便，可搭乘捷運淡水線至士林捷運站2號出口出站，再步行約10分鐘抵達，或搭公車紅5、206、紅30、303、小15、小16、小17、小19、300、620、260、255、683、304、內科13、內科15、內科16、111、680、557、957至士林官邸（中正）。

▲花卉試驗中心2/9鬱金香、櫻花、茶花花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲花卉試驗中心入口處的鬱金香、風信子花海十分亮眼，圖為2/9花況。（圖／記者彭懷玉攝）

花卉試驗中心
前往陽明山必經的仰德大道上，隱藏一處免門票景點「花卉試驗中心」，進入園區，映入眼簾的是鬱金香、風信子等球根花卉拼湊出的花海，數量達14000株，鮮豔的配色十分迷人，吸引旅客駐足。

▲花卉試驗中心2/9鬱金香、櫻花、茶花花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲園內山櫻花、茶花隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

花卉試驗中心是台灣歷史悠久的茶花園，每年一月的台北茶花展皆在此舉辦，雖說花展已在上月結束，但園內搜羅300多個品種，仍有零星花朵陸續綻放，特別是茶花隧道，花朵掉落後形成一席夢幻花毯，在霧氣繚繞的襯托下，增添了夢幻意境。不只如此，還有山櫻花、吉野櫻和昭和櫻，目前山櫻花開的正茂盛，紅白交錯格外浪漫。

▲花卉試驗中心2/9鬱金香、櫻花、茶花花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲花卉試驗中心櫻花花況。（圖／記者彭懷玉攝）

「花卉試驗中心」位於陽明山山仔后地區，從仰德大道上山，還沒到文化大學就會抵達，由於陽明山區道路狹窄，停車位稀少，建議民眾多使用大眾運輸工具，可以搭乘公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，往下山方向步行約5分鐘即可抵達花卉試驗中心。開車民眾可將車輛停放於文化大學體育館地下停車場或附近合作商家的停車場。

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