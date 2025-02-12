元宵小確幸！3大手搖優惠一次看　得正買1送1、CoCo第2杯10元

▲3家手搖飲最新優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

今（12）日適逢元宵節，《ETtoday新聞雲》整理3大手搖飲品牌最新限時飲品優惠，包括CoCo有QQ鮮奶茶第2杯10元，得正、Mr.Wish則推指定飲料買1送1，小確幸一次看。

▲得正推2大飲品買1送1。（示意圖／翻攝得正臉書粉專）

●CoCo

CoCo今日祭出限時1天「大杯QQ鮮奶茶第2杯10元」優惠，2杯特價85元，換算下來單杯不到43元，且開放糖度、冰量任選，只須於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動

加碼Uber Eats還有「大杯21歲輕檸烏龍」、「大杯芒裡偷閒奇亞籽」可享同品項買1送1，使用期限至2月25日，詳細優惠內容依平台APP為主。

●得正

得正即日起至2月17日於外送平台foodpanda推「2大飲品買1送1」，優惠品項包括「輕烏龍」、「焙烏龍奶茶」，詳細活動內容依平台為主。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2月28日於外送平台foodpanda推「大杯茉香綠茶買1送1」優惠，且不限購買杯數，詳細優惠內容依平台為主。