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日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕！8口味+售價出爐

▲▼日本人氣水果大福店「金田屋」台灣首店插旗赤峰街 。（圖／記者蕭筠攝）

▲日本人氣水果大福品牌「金田屋」台灣首店插旗赤峰街 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本必吃水果大福品牌「金田屋」海外首間插旗台灣，落腳中山區赤峰街，其大福有別於傳統形式，選用黑色麻糬皮層層堆疊濃郁奶油乳酪、白豆餡及新鮮水果，華麗小塔造型獨特又創新，首波推出8種口味選擇，還有台灣限定禮盒，以及全球首創「可喝的大福」飲品，2月24日起正式開幕。

▲▼日本人氣水果大福店「金田屋」台灣首店插旗赤峰街 。（圖／記者蕭筠攝）

▲金田屋以「珠寶盒般水果大福」作為主打。

「金田屋」以「珠寶盒般水果大福」作為主打，嚴選上等糯米及竹炭製成黑色麻糬皮，內餡融入濃郁奶油乳酪與白豆餡，打造鹹甜交織的美味口感。

首波推出8種口味選擇，人氣必吃「特選草莓大福（售價250元）」，選用飽滿多汁草莓搭配經典內餡；「栗子蒙布朗大福（售價230元）」則以濃郁栗子泥搭配絲滑內餡；「果實總匯大福（售價250元）」則集結多款時令水果製成，口感超豐富。

▲▼日本人氣水果大福店「金田屋」台灣首店插旗赤峰街 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「特選草莓大福」為人氣口味之一，還有「白草莓大福」皆是期間限定。

還有「薩摩紫薯大福（售價230元）」、「蜜漬蘋果大福（售價190元）」、「香蕉巧克力大福（售價200元）」、「沁香鳳梨大福（售價190元）」、期間限定「白草莓大福（售價350元）」等選擇。

▲▼日本人氣水果大福店「金田屋」台灣首店插旗赤峰街 。（圖／記者蕭筠攝）

▲金田屋還推出全球首創「可喝的大福」。

除經典大福系列，金田屋更推出全球首創 「可喝的大福」，一共有2口味選擇， 「抹茶紅豆大福飲」嚴選上等日本抹茶結合細緻紅豆泥、香醇牛奶，並放入軟Q大福增添口感，入口甘醇滑順； 「草莓牛奶大福飲」則以濃厚鮮乳搭配清新草莓，同樣放進大福，打造酸甜滋味，售價皆為130元。另外還提供抹茶歐蕾、美式、拿鐵等飲品選擇。

▲▼日本人氣水果大福店「金田屋」台灣首店插旗赤峰街 。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣還有期間限定「金田和菓四韻」禮盒。

同步推出台灣限定「金田和菓四韻」禮盒，內含香蕉、蜜漬蘋果、鳳梨、紅草莓共4款水果大福，皆是採用台灣水果製成，售價988元，門市每日限量20盒；2月17日至2月21日則可享官網早鳥優惠價899元，且享有開幕當天快速通關提貨服務，還可用7折加購「白草莓大福」；2月24日至3月2日加碼推「大福飲品買1送1」，每日限量50組。

●台北金田屋日本大福專賣店
地址：台北市大同區赤峰街49巷20號1樓
開幕日：2025年2月24日

▲全台最高Buffet「饗 A Joy」推12道秋季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲饗賓集團宣布即將開出旗下第1個主打單點日料的品牌「貓將壽司」。（圖／記者黃士原攝）

另，饗賓集團日前也宣布即將開出旗下第1個主打單點日料的品牌「貓將壽司」，以壽司為主力產品，集結來自日本、阿根廷及台灣各地當令時鮮，並依循食材特質，提供最佳風味及口感的日式料理，同時也供應烤物、揚物等多元豐盛的餐點，預計3月開幕。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 金田屋 貓將壽司

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