桃園慵懶度假「1泊3食2699元起」　墾丁5星度假村快閃優惠

▲飯店看準樂齡慢活商機，推出全包式住宿優惠。（圖／桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

疫情之後，與大自然為伍的「一站式旅行」更受青睞，就有飯店看準樂齡慢活商機，推出全包式住宿優惠，住一晚2,699元之外，還能享受午茶時光、自助式消夜與翌日早餐，再贈KTV包廂免費歡唱2小時。

▲年滿55歲以上之樂齡族，周日至周四入住精緻客房2,699元。（圖／桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店提供）

即日起至6月30日，桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店祭出平日一泊三食住宿優惠，年滿55歲以上之樂齡族，周日至周四入住精緻客房2,699元、周五3,499元、周六4,599元，兩人同行入住，換算下來每人只要1,350元起，可享入住當日品茗午茶、晚上自助式消夜與翌日早餐，同日揪團訂房滿三間，再贈館內KTV包廂歡唱2小時。

▲可享入住當日品茗午茶、晚上自助式消夜與翌日早餐。（圖／桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店提供）

同時，業者祭出加價房型升等，第三人、第四入住加價700元，加人加價可升等至合適房型。

▲華泰瑞苑戶外泳池。（圖／華泰瑞苑提供，下同）



此外，隱身於墾丁國家森林公園內的華泰瑞苑，即日起推出限時優惠「春日獨享，瑞苑快閃」活動，凡於官網訂房，快閃價5,000元起，販售至2月19日23:59止。

▲▼華泰瑞苑花園客房；海景客房。（圖／華泰瑞苑提供）



「春日獨享，瑞苑快閃」限時7天開搶，指定入住日為2月13日至5月30日的周日至周五。其中，花園客房5,000元起（不含早餐）；而海景客房含兩客早餐6,300元起、山風套房12,000元起（含兩客早餐及套房專屬禮遇），讓旅人們沐浴在春日暖陽中，享受五星級度假飯店的慵懶時光。