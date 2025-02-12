ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

藏身178年清朝古宅！台南無菜單台菜宴席　魷魚螺肉蒜是經典

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲古宅裡用餐彷彿就置身於清代。（圖／台南口袋吃吃五十咩授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

藏身清朝老宅的無菜單料理！穿過兌悅門以及小巷道，沉穩古樸的氛圍迎面而來，一間道地的台菜宴席正隱身於此地；這棟超高齡的清代老宅，至今已有178年的歷史，讓旅人在享受美味佳餚的同時，也能細細品味穿越時空的老宅魅力。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲▼前往的路上會經過古蹟兌悅門及古老小巷道。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

百年古宅中的懷舊氛圍
餐廳坐落於清朝時期興建的老宅，整體建築保留古色古香的木門、磚瓦與樑柱，餐桌擺設亦延續傳統風格，讓顧客在品味餐點的同時，也能感受濃厚的懷舊氛圍；歷史可追溯至1846年，至今已有178年歷史。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲從餐廳外觀就可以感受到滿滿歲月感。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲喜歡老宅的朋友必來。

東坡肉、魷魚螺肉蒜等超懷舊餐點
店內主打無菜單料理，需事先預約，目前提供每人700元、900元、1200元三種套餐選擇。套餐從冷盤、熱炒道湯品都是經典又道地，招牌菜色東坡肉鹹香夠味，皮的部分滷得軟透油香，還有虱目魚鰭搭配醃製瓜類、油豆腐非常下飯，又或是酸甜帶勁醋溜午仔魚、甘甜爽口的魷魚螺肉蒜配料，每一道菜都展現出台菜的細節精髓。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲冷盤包括八寶丸、烏魚子、三色蛋及九孔。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲東坡肉還搭配著筍乾。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲虱目魚鰭本身帶點油香感。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲醋溜午仔魚夾帶著鮮明的醋味及些許辣度。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲魷魚螺肉蒜配料豐富，包括螺肉、筍子、鳥蛋、排骨、三層肉及魷魚等食材。

▲▼百年清朝古宅化身餐館！無菜單料理多汁東坡肉、魷魚螺肉蒜超爽口。（圖／口袋吃吃五十咩授權提供）

▲飯後還有豆花可享用。

筑馨居

地址：台南市中西區信義街69號
電話：0927－307890
營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00

*部落客《台南口袋吃吃五十咩》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►像吃藝術品！開箱台南日系質感咖啡廳　手作和菓子＋抹茶五告合拍
 ►狂嗑5元水煎包！盤點全台5間最強銅板美食　吃完整間店百元還有找
 ►吃爆整間店只要40元！台南超實惠老牌米糕　口感軟Q不爛香氣滿分

關鍵字： 筑馨居 台南市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 口袋吃吃五十咩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

推薦閱讀

宵夜好夥伴！台南超強鳥蛋油亮入味　 甜不辣吸滿滷汁醬香夠厲害

宵夜好夥伴！台南超強鳥蛋油亮入味　 甜不辣吸滿滷汁醬香夠厲害

宵夜新選擇！台南「泰式」深夜食堂　必吃媽媽麵濃烈辣勁直衝腦門

宵夜新選擇！台南「泰式」深夜食堂　必吃媽媽麵濃烈辣勁直衝腦門

台南怪奇商舖特輯！被杏仁茶耽誤的古物小店　每週只賣3天超隨性

台南怪奇商舖特輯！被杏仁茶耽誤的古物小店　每週只賣3天超隨性

滿嘴膠質感！台南人新推薦紅燒蹄膀便當　紅酒牛肉飯風味超獨特

滿嘴膠質感！台南人新推薦紅燒蹄膀便當　紅酒牛肉飯風味超獨特

預付訂金享85折！凱菲屋推新春優惠

預付訂金享85折！凱菲屋推新春優惠

大宮平價奢華飯店！雙人房只要兩千多

大宮平價奢華飯店！雙人房只要兩千多

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

SUBWAY黑胡椒嫩豬潛艇堡全門市開賣

SUBWAY黑胡椒嫩豬潛艇堡全門市開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

3大手搖最新優惠一次看

北市「2大免費鬱金香海」搭車就到

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕

招牌炒麵只要15元、內用還能免費續湯

藏壽司再度聯名卡娜赫拉

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

9米高「進擊的巨人」現身台灣燈會！

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

逃離都市喧囂！隱身承德路旁療癒甜點屋

熱門行程

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

預付訂金享85折！凱菲屋推新春優惠

大宮平價奢華飯店！雙人房只要兩千多

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

SUBWAY黑胡椒嫩豬潛艇堡全門市開賣

貓奴的愛店！千層蛋糕獲網友一致好評

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366