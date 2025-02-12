藏身178年清朝古宅！台南無菜單台菜宴席　魷魚螺肉蒜是經典

▲古宅裡用餐彷彿就置身於清代。（圖／台南口袋吃吃五十咩授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

藏身清朝老宅的無菜單料理！穿過兌悅門以及小巷道，沉穩古樸的氛圍迎面而來，一間道地的台菜宴席正隱身於此地；這棟超高齡的清代老宅，至今已有178年的歷史，讓旅人在享受美味佳餚的同時，也能細細品味穿越時空的老宅魅力。

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▲▼前往的路上會經過古蹟兌悅門及古老小巷道。



百年古宅中的懷舊氛圍

餐廳坐落於清朝時期興建的老宅，整體建築保留古色古香的木門、磚瓦與樑柱，餐桌擺設亦延續傳統風格，讓顧客在品味餐點的同時，也能感受濃厚的懷舊氛圍；歷史可追溯至1846年，至今已有178年歷史。

▲從餐廳外觀就可以感受到滿滿歲月感。



▲喜歡老宅的朋友必來。

東坡肉、魷魚螺肉蒜等超懷舊餐點

店內主打無菜單料理，需事先預約，目前提供每人700元、900元、1200元三種套餐選擇。套餐從冷盤、熱炒道湯品都是經典又道地，招牌菜色東坡肉鹹香夠味，皮的部分滷得軟透油香，還有虱目魚鰭搭配醃製瓜類、油豆腐非常下飯，又或是酸甜帶勁醋溜午仔魚、甘甜爽口的魷魚螺肉蒜配料，每一道菜都展現出台菜的細節精髓。

▲冷盤包括八寶丸、烏魚子、三色蛋及九孔。

▲東坡肉還搭配著筍乾。

▲虱目魚鰭本身帶點油香感。

▲醋溜午仔魚夾帶著鮮明的醋味及些許辣度。

▲魷魚螺肉蒜配料豐富，包括螺肉、筍子、鳥蛋、排骨、三層肉及魷魚等食材。

▲飯後還有豆花可享用。

筑馨居

地址：台南市中西區信義街69號

電話：0927－307890

營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00

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