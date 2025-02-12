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預付訂金享85折！凱菲屋推新春優惠　餐飲旅館同業憑證打8折

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅酒店凱菲屋提供）

▲餐飲旅館同業出示證件，吃台北君悅酒店凱菲屋打8折。（圖／台北君悅酒店凱菲屋提供）

記者黃士原／台北報導

Buffet控看過來！台北君悅酒店館內的凱菲屋、彩日本料理，3月31日前推出開工新春優惠，一般民眾線上訂位並預付訂金500元，可享85折優惠，而餐飲旅館同業出示證件，也可打8折。

台北君悅酒店館內的凱菲屋、彩日本料理是國內人氣Buffet餐廳，前者提供中式八大菜系、食尚台味，以及印、日、大馬等風味料理，西式燒烤區還有現切肋眼、松露燉飯；後者主打和風料理吃到飽，包括新鮮生魚片、季節烤魚與炙燒海鮮。

▲3月底前平日線上預訂台北君悅彩日本料理，先付訂金500元，可享85折優惠。（圖／台北君悅酒店提供）

過完年後，凱菲屋、彩日本料理同步推出開工新春優惠，3月31日前線上預訂平日用餐，並先付訂金500元，即可享有85折優惠；餐飲旅館同業只要出示證件，平日用餐也可打8折。

▲桃園市民吃「逸．市集」享有優惠。（圖／和逸飯店·桃園館提供）

另外，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館旗下Buffet餐廳「逸．市集」也有優惠，2月27日前出示桃園市民卡，或於桃園居住、就業、就學證明者，周一至周四午餐/晚餐、週五午餐都可享有優惠800元（原價1180元）。

關鍵字： 美食雲 凱菲屋 新春優惠 美食優惠 Buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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