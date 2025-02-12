藏壽司再度聯名卡娜赫拉　13款限定扭蛋2／21開扭

▲藏壽司再度聯名卡娜赫拉。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導



粉紅泡泡來襲！藏壽司再度攜手「卡娜赫拉的小動物」，2月21日至4月11日推出13款限定扭蛋。此外，搭上西洋情人節，藏壽司即日起至2月18日限量推出愛戀系甜品「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」。

▲藏壽司x卡娜赫拉13款限定扭蛋中，有5款是立體公仔吊飾。（圖／藏壽司提供）

這次藏壽司x卡娜赫拉13款限定扭蛋中，有5款是立體公仔吊飾，由P助披上厚厚的玉子燒，和粉紅兔兔玩起疊疊樂；運用粉嫩色調打造的4款胸章，有著P助和粉紅兔兔一起乘著鯛魚燒船、或是粉紅兔兔調皮喬裝富士山；還有4款超甜蜜磁貼，P助熱情地奉上熱茶與糰子、粉紅兔兔開心地用北海道千層蛋糕款待、窩在鮭魚裡取暖的模樣，鐵粉趕緊手刀蒐集起來。

▲藏壽司2月19日推出「海陸名品祭」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司2月19日推出「海陸名品祭」，8款新品中的「黃金酥脆鰻魚卷」，在包裹著清爽鮮蝦沙拉的卷物上鋪上醇厚風味的蒲燒鰻魚，淋上特製醬油再撒上酥脆炸物；「鰻魚山藥泥鮭魚卵」則將日式蒲燒鰻魚、清爽山藥泥、爆漿鮭魚卵結合；蝦控必點的「人氣蝦三貫」，更是可以同時享用到大生鮮蝦、鮮蝦及綿密甜蝦。

情人節即將來臨，藏壽司即日起至2月18日限定推出愛戀系甜品「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」，流心的熔岩巧克力蛋糕放上酸甜可口的蜜漬草莓，如同戀愛的滋味。

▲金田屋以「珠寶盒般水果大福」作為主打。（圖／記者蕭筠攝）

另外，日本必吃水果大福品牌「金田屋」海外首間插旗台灣，落腳中山區赤峰街，其大福有別於傳統形式，選用黑色麻糬皮層層堆疊濃郁奶油乳酪、白豆餡及新鮮水果，華麗小塔造型獨特又創新，首波推出8種口味選擇，還有台灣限定禮盒，以及全球首創「可喝的大福」飲品，2月24日起正式開幕。

▲「特選草莓大福」為人氣口味之一，還有「白草莓大福」皆是期間限定。（圖／記者蕭筠攝）

金田屋首波推出8種口味選擇，人氣必吃「特選草莓大福（售價250元）」，選用飽滿多汁草莓搭配經典內餡；「栗子蒙布朗大福（售價230元）」則以濃郁栗子泥搭配絲滑內餡；「果實總匯大福（售價250元）」則集結多款時令水果製成，口感超豐富。