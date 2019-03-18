城市新玩法！復古偉士牌遊獅城　穿梭巷弄看見不一樣的新加坡



▲坐復古側車遊獅城。



記者于佳云／新加坡報導、周書羽攝影



除了海濱花園看擎天大樹光雕秀、聖淘沙玩環球影城海灘度假、走訪多元族群生活圈體驗特色文化之外，在充滿活力與熱情的新加坡還能怎麼玩？如果你是熱衷探索新奇景點的城市探索者，就一定要試試全球第一個由社會企業創辦、有趣又懷舊的偉士牌側車主題導覽，讓專屬司機帶你穿梭大街小巷，遊走中峇魯、哈芝巷和土生華人文化區等，用不一樣的角度遊獅城，感受另類的新加坡風情！





▲坐在已經停產的偉士牌側車上超拉風。

在知名電影《羅馬假期¬》中，飾演皇室公主的奧黛麗．赫本騎著偉士牌摩托車，載男主角穿梭在羅馬街頭，成了電影裡的經典畫面之一。現在，導覽旅遊公司「Singapore Sidecars」將這樣的浪漫情懷重現，引進市面上幾乎已經看不到的偉士牌側車，規劃了一系列的新加坡城市遊覽行程，讓遊客不再只侷限步行、計程車和電車等交通工具，坐上復古側車迎風馳乘，既新鮮又有趣的遊程連《復仇者聯盟：無限之戰》導演喬．羅素在坐過後都說：「是我有史以來最棒的體驗！」



▲沿途行經的甘榜格南彩繪牆成了拍照打卡點。

偉士牌復古側車「車如其名」，即是在車身旁多了一個包覆式的小車廂，坐進去就像一個搖籃，雖然空間不大卻安全感十足。復古側車除了保留了偉士牌一貫的流線外型和經典的塗裝，也因為體型比一般摩托車大上許多，騎在街上立刻成為眾人焦點，一秒變身街頭明星！



坐在車廂貼近地面的側車上，看出去的視野和一般坐摩托車後座完全不同，大馬路上的車輛從身旁呼嘯而過，鑽進擁擠的巷弄中，從低角度看出去彷彿進入巨人國，超級新鮮！最重要的是，在側車上不必時時緊握把手，可以拿著手機愛怎麼拍就怎麼拍，記錄下途中的每個精彩瞬間。



▲坐在側車上經過熱門景點哈芝巷，很容易就成為目光焦點。



專營復古側車遊覽行程的Singapore Sidecars，提供夜間遊覽、古蹟遊覽和多種客製化行程。可以和三五好友來趟不一樣的獅城夜遊，一訪中國城、芽籠或小印度區等地，還可以停下來品嚐當地美食，甚至來杯冰涼啤酒都沒問題！白天則可以騎進甘榜格南一覽伊斯蘭建築，在色彩繽紛的哈芝巷拍照打卡；或是到加東如切一帶感受娘惹風情，在粉嫩的傳統店屋前來張網美照，而Sideways的駕駛們除了沿途會做景點導覽解說，還會幫遊客找到最佳拍攝角度，一邊聽故事一邊當個稱職的觀光客，用不一樣的速度和眼光認識新加坡。





▲和哈芝巷塗鴉壁畫拍照留念。



除了復古吸睛的偉士牌側車導覽，在日落後，騎乘自行車與電動摩托車遊覽浪漫壯觀的濱海灣夜景也是值得一試的特殊體驗。由Let’s Go Tour導覽公司提供的電動摩托車濱海灣夜遊，讓遊客在微風中沿途欣賞濱海灣花園、新加坡摩天景觀輪和新加坡河等景點，輕鬆又愜意的導覽為旅行增添另類亮點。



Singapore Sidecars Vespa Tours 新加坡復古側車導覽

體驗開放時間：週一到週日 7:00-23:00

遊程時間：60 / 120 / 180分鐘

體驗費用：160新幣起

更多資訊：https://www.sideways.sg/

www.facebook.com/singaporesidecars

更多濱海灣電動摩托車導覽資訊請參考：https://www.letsgobikesingapore.com/marinabayscoot/