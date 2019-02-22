《瘋狂亞洲富豪》發酵！2018全年新加坡造訪人次成長6.2%　

▲新加坡濱海灣花園。（圖／記者林世文攝）



記者陳涵茵／綜合報導

2018年「金川會」選定新加坡為舉行地點加上好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》票房亮眼帶起「亞洲熱」，電影中出現的場景成了新興打卡熱潮，2018年全球旅客造訪新加坡人次共計1850萬，較去年同期成長6.2%。

新加坡作為亞太地區的樞紐，在陸海空皆具有地理位置上的優勢，航空交通網絡可在7小時內覆蓋全球半數以上的人口，不僅擁有絕佳便利性，新加坡在航空公司、機場的配置上也領先其他市場。新加坡旅遊局大中華區署長柯淑丹表示：「2018年全年旅遊收益總額約新台幣6,167億元，較去年同期成長1%，不論是旅客造訪人次或全年旅遊收益，皆連續三年創下歷史新高。」

▲去年共有近42萬3,000位台灣旅客造訪新加坡。（圖／記者謝盛帆攝）



近年來，新加坡也持續深耕台灣市場，2018年共有近42萬3,000位台灣旅客造訪新加坡，較去年同期成長7%，也是自1997年以來的新高。此外，2018年新加坡的15個主要客源市場中，有14個國家和地區的旅客人次都有提升，其中有7個更創下新高，包括中國、印度、菲律賓、美國、英國、越南和德國。

針對新加坡的旅遊資源和旅客需求分類成六大族群，包含美食主義者、城市探索者、極限挑戰者、文化愛好者、精品收藏家、狂歡發燒友等以多元化、數字化的行銷策略，精準鎖定族群拓展客源。此外，獎勵旅遊也一直是重點目標，新加坡旅遊局香港澳門台灣處長林曉芬指出，新加坡2018年商務會獎旅遊市場有200萬入境旅客人次的表現，較去年同期成長約14%；獎勵旅遊市場收益額新台幣783億元，較去年成長約10%。