從藝術家Jahan Loh工作室出發　文化愛好者新加坡藝術巡禮

到新加坡旅遊,許多人多以吃吃喝喝、購物血拼或聖淘沙度假為主,但事實上,這座年輕的城市因為多元族群的融合,擦出豐富精彩的火花,除了充滿人文氣息的城景,更孕育出了許多在地藝術家。新加坡旅遊局就以這股熱情和能量為核心,打造全新品牌心想獅城(Passion Made Possible),選出數位來自各個領域的傑出當地代表作為獅城築夢者,當中,出生新加坡的波普藝術家羅傑瀚(Jahan Loh)也是其中之一。



▲▼Jahan的作品用色鮮艷強烈。(下圖/新加坡旅遊局提供)





Jahan的工作室隱身在新加坡北部工業區的一棟不起眼大樓裡,內部裝潢低調黯淡,而一推開他工作室的門,各種鮮豔的顏色和一雙雙瞪大的眼睛一股腦的衝進視線裡,彷彿剛才走過的地方都是黑白。1976年出生於新加坡的Jahan,和那時代多數的青少年一樣,求學過程裡看的是美國卡通,書本裡夾的是日本漫畫,在他的世界裡,神在他腦海中是雷神的形象,人類是外太空移民,而這些乍聽會讓大人噗哧一笑的想像,都是成就他創作的靈感來源。



▲Jahan的創作深受小時候看的動漫影響。

從小就愛在課本上塗鴉的Jahan,一開始憑著興趣接觸街頭藝術,求學過程雖然順利但卻一直沒有明確方向,研究所畢業後,輾轉到台灣的廣告設計公司做拍MV、拍廣告的工作,雖然內容有趣,但也讓Jahan發現自己真正的興趣還是在畫畫,而在這段時間,他也找到了他創作的風格定位,2008年開始全心投入波普藝術,成為一名全職的藝術家。



在幾次的參展中,這股來自新加坡的藝術能量也開始在亞洲爆發,從藝廊收藏、個人展覽到品牌聯名,Jahan的塗鴉從街頭滑板場的水泥牆一路走向國際,就連巨星周杰倫也是Jahan藝術品的收藏家,曾多次拜訪Jahan的展覽,更買下Jahan的青銅雕塑作品《Genesis: God’s Terrarium Adam and Eve》,在2019年的新加坡藝術週(Singapore Art Week)中展出。「藝術是一個世代的語言,我希望自己的創作和設計產品能夠和現在的年輕人對話,產生更實際的連結。」Jahan說。





▲Jahan時常在工作室一待就是一整天。(圖/新加坡旅遊局提供)



和能夠賺大錢的高社經地位工作比起來,從事藝術工作這樣非主流的行業並不容易,而這背後支撐的無非是對所愛事物的熱情。「不管做什麼事,沒有熱情是很難成功的。」在新加坡,Jahan看到許多人放棄了主流生活去追求另一條路,這樣的精神也為這座城市注入更多可能,埋下種子,讓每個人的夢想都能在這片土地上萌芽。



藝術、文化愛好者必訪!新加坡國家美術館



想要更深入認識新加坡藝術和文化,Jahan特別推薦走一趟新加坡國家美術館。由政府大廈和前最高法院兩棟歷史建築改建而成的新加坡國家美術館,在2015年新加坡獨立50週年時開幕,其建築在同年榮獲新加坡總統設計獎的肯定,不僅英國殖民時代的建築具代表性,豐富的館藏和展覽在新加坡和亞洲地區更具指標,也是全球擁有最多東南亞現代藝術收藏的博物館。



▲新加坡國家美術館建築外觀。(圖/新加坡旅遊局提供)



在館內常設的星展新加坡廳和大華東南亞展廳中,集結19世紀至今的新加坡和南洋藝術,眾多新加坡本地藝術家,在作品中反映了新加坡的歷史、經濟和政治變革,融合當代人文和藝術特色,用平面畫作、立體雕塑和裝置藝術等方式呈現新加坡發展脈絡。



▲▼新加坡國家美術館有許多南洋風格的展品。





除了常設展區,新加坡國家美術館同時也有不同主題的特展。自2018年11月開展的極簡主義特展(Minimalism: Space. Light. Object.),集合來自60位藝術家、超過150件作品,從燈飾、影像、色彩和多樣化的材質等,打破畫框和紙筆的框架,捨去過去華麗、浮誇的繪畫方式,呈現極簡藝術_所傳達的,與觀賞者更近距離的藝術體驗。



▲▼極簡藝術的發跡來自突破傳統華麗、浮誇的創作方式。(下圖/新加坡旅遊局提供)





在日本藝術家Tatsuo Miyajima的作品《Mega Death》中,在黑暗的中間以LED呈現倒數的9到0,象徵著佛教世界中的生與死,隨著數字歸零又重新倒數,也意味著死亡並非結束,而是下一個生命的開始。另外,藝術家Olafur Eliasson的《ROOM FOR ONE COLOUR》則打破人類對視覺色彩的想像,運用光線和色彩的奇特火花,讓整個空間近呈現單一色彩,無論你穿著多五彩繽紛,進到房間裡都化為黑白,色彩魔力讓人驚嘆。



▲日本藝術家Tatsuo Miyajima的作品《Mega Death》。



▲藝術家Olafur Eliasson作品《ROOM FOR ONE COLOUR》。(圖/新加坡旅遊局提供)



新加坡國家美術館

地址:1 St. Andrew's Rd Singapore 178957

開放時間:週一到週四、週六、週日10:00–19:00

週五 10:00-21:00

門票:15新幣起

更多資訊:https://www.nationalgallery.sg/visit/simplified-cn

極簡藝術特展

展出時間至2019年4月14日

更多資訊:https://www.minimalism.sg/

街頭就是藝廊!「看」小印度用街頭塗鴉說故事



在多元族群融合的新加坡,不同種族的人因生活環境相仿而聚集,形成擁有獨特文化和地方風情的生活圈。而在近幾年,一股瘋狂又充滿熱情的塗鴉旋風席捲了這些異國小區,牆面變成畫布,巷弄成了戶外藝廊,隨意彎進一條小路都可能遇見意外的驚喜,而這些年輕卻又充滿故事的作品,更為這座城市倒入不同色彩的顏料,揮灑出新的火花。



▲小印度是個多彩多姿的區域。



▲牆面上的印度風格塗鴉展現當地文化風情。



在新加坡小印度區,除了五彩繽紛的整齊街屋和印度人身上穿戴的的金銀首飾,最醒目的莫過於牆上多采多姿的塗鴉。近年新加坡政府邀請眾多藝術家進行街頭塗鴉創作,2017年,拉薩爾藝術學院(LASALLE College of the Arts)和新加坡旅遊局共同組織的ARTWALK Little India,帶遊客穿越時空,用街頭塗鴉訴說小印度區的歷史、印度神話和人文故事,引起廣大迴響。



▲空地上的裝置藝術和牆面塗鴉都富含小印度的獨特文化。



在這些色彩斑斕的塗鴉裡,融入了印度飲食文化中傳統咖哩和印度煎餅的製作、小印度區過去飼養牛隻的農牧生活、賣小吃的街頭小販、身穿傳統服飾的印度女子等,還有新加坡現存唯一一間賣淡米爾文書籍的書店,外頭也漆上了色彩斑斕的生動塗鴉。走在小印度區,只要你睜大眼睛、用心發現,這些街頭藝術就是最好的導覽手冊。



▲牆面上畫出印度人過去在新加坡算命、賣牛奶、晾衣等生活樣貌。



▲書報攤外牆上栩栩如生的塗鴉畫作。



小印度藝術區

交通方式:搭乘地鐵至東北線小印度站 (NE7) ,可從E號出口出站

更多資訊:http://artwalklittleindia.sg/

最特色的伴手禮!新加坡本地設計師 X 日本百年瓷器工藝



來到新加坡,除了買肉骨茶、白咖啡和咖椰醬當伴手禮,你還有更獨一無二的選擇。由新加坡夫妻Mei Ling 和 Edwin創立的Supermama是間充滿本地特色的設計藝品店,除了創意、精緻的品牌選物,由Supermama和日本傳統陶瓷工廠合作的系列瓷器更是最具代表性的商品,還曾在新加坡總統設計獎(President's Design Award)中獲得殊榮。





▲Supermama旗艦店位在甘榜格南區。(圖/新加坡旅遊局提供)



▲Supermama是當地設計選品品牌。



Supermama在2013年創立了瓷器品牌Supermama Porcelain,和擁有400年製瓷歷史的日本有田町工廠合作,結合傳統有田燒與新加坡在地設計,創作出一系列的餐盤、小碟和筷架等瓷器,在這些作品中,可以感受到來自日本有田燒的細膩工藝,同時融入Supermama合作設計師的創意,將新加坡元素轉化為各式各樣的藍繪圖騰,碰撞出獨一無二的藝術品。



▲▼店內陳列Supermama有田燒瓷器商品。





在Supermama品牌設計的瓷盤中,可以看到新加坡地標魚尾獅、街屋建築、金沙酒店漢濱海灣花園的擎天大樹等圖樣,滿滿的在地元素是最受外國遊客歡迎的經典商品。此外,Supermama和星際大戰跨界合作的杯盤組也是讓人耳目一新的商品,在新加坡傳統早餐店常見的咖啡杯印上風靡數十年的星際大戰圖樣,復古又創新。



▲盤子上可以看到許多新加坡元素。





▲Supermama和星際大戰跨界合作的復古杯盤組。



Supermama旗艦店

地址:265 Beach Road Singapore 199544

營業時間:每日11:00-20:00

更多資訊:https://www.supermama.sg/