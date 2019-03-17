賞花去！淡水天元宮吉野櫻將盛開　25日起進入最美時刻

▲天元宮櫻花。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

櫻花季即將迎來重頭戲，新北市最美賞櫻地點－淡水天元宮，每年最吸引民眾的就是吉野櫻花海，目前預估25日起進入最美時刻，想要賞櫻可要把握月底最後機會。

▲淡水天元宮吉野櫻。（圖／網友jane80721提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

淡水天元宮週邊沿路遍植數十棵櫻花樹，每當櫻花季節到來，就會吸引滿滿賞花人潮。繼2月底的三色櫻之後，緊接而來的就是吉野櫻的花期，根據淡水區公所預估，由於今年適逢暖冬，影響櫻花開花時間，因此淡水天元宮櫻花預計從25日起至30日是吉野櫻最美賞花時刻。

▲淡水天元宮賞櫻人潮。（圖／ETtoday資料照）

為了方便民眾前往賞花，新北市政府交通局配合今年淡海輕軌通車，從即日起至3月31日為止，推出「捷運淡水站－天元宮」及「輕軌淡水行政中心站－天元宮」2條接駁公車路線。

▲ 淡水天元宮櫻花海讓人著迷。（圖／新北市景觀處提供）

兩條接駁公車首班車於早上8點分別由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車下午17點由天元宮發車，其中「捷運淡水站-天元宮」尖峰約10-15分一班，「輕軌淡水行政中心站-天元宮」尖峰約15分一班，並視人潮機動調整班距，以達快速接駁功效。

交通局表示，往年天元宮櫻花季吸引大量遊客賞櫻，容易造成北新路道路壅塞，建議民眾可多搭乘捷運或輕軌轉乘接駁公車前往或搭乘既有866、875、876、877等市區公車上山賞櫻，避免塞車找停車位之困擾以享受賞櫻好心情。