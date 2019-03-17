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三至四月必追4大花海！海芋7成開、吉野櫻進入最美時刻

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▲▼ 陽明山海芋 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 陽明山海芋 。（圖／記者徐文彬攝）

旅遊中心／綜合報導

春天是百花齊放的季節，從3月至4月，就有許多花海值得細細品味。以下整理出近期必看的四大花海美景，趁著周末假日天氣晴朗，與三五好友相約走春，來場賞花小旅行吧！

▲阿里山櫻花季。（圖／取自《漫步在雲端的阿里山》粉絲專頁。）

▲阿里山櫻花季是每年南台灣賞櫻最大盛事。（圖／取自《漫步在雲端的阿里山》粉絲專頁。）

1.櫻花
從2月走進3月，粉嫩的櫻花盛事還沒完結。想要欣賞吉野櫻，3月可是最佳時候，包括陽明山、淡水天元宮、福壽山農場、九族文化村、阿里山等都是推薦的賞櫻景點，看一朵朵在枝頭間盛開的櫻花，形成夢幻的粉色天空，預計花期會持續至4月，想要欣賞浪漫櫻花可要把握機會。

▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

▲全台最大紫藤花園－淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

2.紫藤花
每年3至4月，就會迎來紫藤花季。台灣最知名的紫藤花景點包括號稱是全台最大的紫藤花園的「淡水紫藤咖啡園」，粉絲專頁已宣布將在25日起達最美時刻；另一地點則是嘉義縣梅山鄉瑞里村，著嘉義166縣道平均每公里就有紫藤賞花地點全線超過20處，想要賞花，就趁現在。

▲▼ 陽明山海芋 。（圖／記者徐文彬攝）

▲今年竹子湖海芋提前開花，目前已有七成開。圖為2018年畫面。（圖／記者徐文彬攝）

3.海芋
一年一度的海芋季也是喜愛賞花的民眾們最期待的盛事！今年竹子湖海芋季於3月29日正式開跑，主辦單位表示，往年3月底才盛開的海芋，因暖冬關係現正陸續開花，目前已開到7成以上，雪白海芋與青綠山谷相映襯，伴隨飄散過來的雲霧，隨手拍都仙氣破表，到5月前都能賞花。

▲▼花蓮富源國中興泉圳黃花風鈴木。（圖／野旅行授權提供，請勿翻攝）使用圖片需附上野旅行網站連結

▲花蓮富源國中興泉圳黃花風鈴木。圖為2018年花況（圖／野旅行授權提供，請勿翻攝）

4.黃花風鈴木
初春時節除了賞櫻，東台灣最美的風景還有黃花風鈴木。黃花風鈴木主要欣賞月份為3月，金黃色的花朵在高高的樹梢間盛開，宛如陽光在枝枒尖端永遠停留般，美麗風景是3月必看風景。

位於花蓮瑞穗瑞穗鄉境內，就有一條被譽為是「東台灣最美金色大道」的黃花風鈴木大道，位址就在富源國中附近的興泉圳，沿著河岸兩側種植了300多棵黃花風鈴木，使整條黃花風鈴木綿延長達300公尺左右，不過受到氣候影響，2019年花況不佳，也許需過一陣子天氣回暖，可望迎來第二波盛放。

關鍵字： 賞花旅遊

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